Audi’den animasyon film için konsept otomobil

Otomotiv dünyası için de bir ilk olan projede, Audi Design mühendisleri ve tasarımcıları, uzun süren çalışmaların sonunda bir süper ajanın ihtiyaçlarının tümünü karşılayan sanal bir otomobil tasarladı. Hologramlı gösterge paneli, elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine de sahip RSQ e-tron, Audi Sürüş Destek Sistemlerinin yanında, gizli ajan Lance Sterling için düşünülen birçok farklı özelliğe de sahip.

Audi’nin tüm tasarım sürecinde kurgu ile seri üretim yaklaşımını bir araya getirdiğini söyleyen Audi AG Exterior Design Studio Direktörü Frank Rimili, “Audi Design'da en son dijital tekniklerini, eski usulü el becerileri ile birleştiriyoruz. Bunun sonucunda da RSQ e-tron gibi kurgu ürünü konsept otomobillerin yanında, gelecekteki tasarım dilimizi de oluşturuyoruz” diye konuştu. Audi AG Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Giovanni Perosino da, animasyon filminin eğlence, inovasyon ve dinamizmi bir araya getirdiğini, bunun da Audi’nin otomobillerini özetlediğini söyledi.