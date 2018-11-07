Bosch'un İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları iş birimi hız kazanmaya devam ediyor

Bosch'un İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları iş birimi, global motosiklet ve motor sporları pazarında ivme kazanmaya devam ediyor. Bosch’un 2018 yılı motosiklet teknolojisi satışlarının, 2017 yılına oranla yüzde 20 artacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında sürücü destek, güç aktarım mekanizması, elektrifikasyon ve bağlanabilirlik sistemlerinde 1 milyar Euro’luk hedefe doğru ilerlerken, Bosch iş biriminin satışlarının, pazarın iki katı oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bosch’un; ABS ve Bharat 6. Aşama emisyon yönetmeliğine ve yerel pazar trendlerine uyum sağlamak üzere, pazara özel motosiklet güç aktarım mekanizması ile emniyet çözümleri tedarik ettiği Hindistan’da önemli bir büyüme olacağı tahmin ediliyor. Bosch, sürekli olarak büyüyen bu pazara yatırım yapmaya devam ediyor. İki tekerlekli araçlara yönelik global talebin, 2017’den 2022’ye kadar yılda yüzde 4’ün üzerinde bir artış neticesinde, 2022’de 122 milyon motosiklete ulaşacağı tahmin ediliyor (kaynak: Freedonia). Bosch ayrıca 2018 yılında, yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çin ve Hindistan ile birlikte dünyadaki İlk 3 motosiklet pazarı içerisinde yer alan ASEAN bölgesinde özel İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları ekibi kurdu. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel, “Bosch, pazar lideri olma hedefiyle özel motosiklet ve motor sporları teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.” dedi.

Bosch’un vizyonu, geleceğin mobilitesini kazasız, stressiz ve neredeyse emisyonsuz hale getirmek. Motosikletler için de aynı durum geçerli. Emniyet, motosiklet pazarında dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi çünkü günümüzde motosiklet sürücüleri hala yollardaki en korumasız yolcular konumundalar. Bir motosiklet kazasında ölüm riski, otomobil sürücülerine oranla 20 kat daha fazladır. Bosch, kazasız mobiliteye yönelik kapsamlı üç aşamalı emniyet konseptiyle bu zorluğun üstesinden geliyor. İlk olarak fren ve hızlanma durumlarında motosikletin dengesi korunuyor, ikinci olarak yenilikçi çevre algılaması ile kestirimci emniyet ve konfor işlevleri sağlanıyor, üçüncü olarak ise motosiklet çevresine bağlanıyor.

Kapsamlı emniyet konsepti: kazasız mobiliteye doğru üç adım

Bosch, ABS ve MSC gibi sürücü destek sistemleriyle motosiklet sürüşünü daha emniyetli hale getirdi. Bosch kaza araştırmasına göre, yaralanmayla sonuçlanan iki tekerlekli araç kazalarının yaklaşık üçte biri MSC ile önlenebilir. Bosch, motosikletler için bir sanal emniyet kalkanı oluşturarak bir adım daha ileriye gidiyor. Adaptif hız sabitleyici, çarpışma uyarı sistemi ve kör nokta tespitinden oluşan motosikletlere yönelik yeni emniyet paketi, EICMA’da ilk kez büyük bir kitleyle paylaşıldı. Bu elektronik asistanlar her zaman tetikte ve acil durumlarda insanlardan çok daha hızlı bir şekilde tepki veriyor. Bosch kaza araştırması tahminlerine göre, bu radar tabanlı sürücü destek sistemleri yedi motosiklet kazasından birini önleyebilir. Bu sistemleri destekleyen teknoloji, bir radar sensörü, fren sistemi, motor yönetimi ve insan makine arayüzünden oluşuyor. Motosikletlere bir duyu organı olarak radar takılması, bu yeni sürücü destek ve emniyet işlevlerini sağlarken, sürücülere aracın çevresinin de tam bir resmini sunuyor. Sonuç olarak bu sistemler emniyeti arttırmanın yanı sıra sürücüler için hayatı daha da kolaylaştırarak eğlenceyi ve rahatlığı artırıyor. Bosch İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları iş birimi Başkanı Geoff Liersch, “Geleceğin motosikleti görebilmeli ve hissedebilmeli.” diyor.

Daha fazla emniyet, daha fazla eğlence

Yolları daha emniyetli hale getirmek için sadece sürücü destek sistemleri yeterli değil. Bosch’un gelecek vizyonu, kazaları daha meydana gelmeden önlemektir. Bosch kaza araştırmasının tahminlerine göre motosikletlerin ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurması, motosiklet kazalarının neredeyse üçte birini önleyebilir. Sistem sayesinde araç motosiklet ve otomobiller saniyenin onda biri kadar bir sürede, birkaç yüz metre çapındaki araçlar araç türleri, hız, pozisyon ve seyahat yönü hakkında bilgi alışverişi yapıyor. Sürücüler ya da araçlarının sensörleri, bir motosikleti görmeden çok önce bu teknoloji, daha defansif bir sürüş stratejisi benimsemelerini sağlayarak otomobil sürücülerini bir motosikletin yaklaştığı konusunda bilgilendiriyor. Bir çarpışmadan kaçınmak mümkün değilse, eCall sistemi mümkün olan en kısa sürede sürücüyü desteklemek üzere bir acil kurtarma ekibine haber veriyor. İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları iş birimi Başkanı Geoff Liersch, “Motosiklet sürüşünü eğlenceyi azaltmadan daha emniyetli hale getirmek için yeni teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.” diyor.

Şehirde sürüş için elektromobilitenin evrimi

Motosiklet pazarı için bir başka önemli zorluk da şehirleşme. Bugün, dünya nüfusunun yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşıyor ve bu oranın, 2050 yılında yüzde 70’e çıkması bekleniyor (kaynak: BM). Nüfusun artmasıyla birlikte trafik, gürültü seviyesi ve hava kirliliği de artıyor. Bosch, dünya genelinde bu zorluklarla mücadele etmek için eBike sistemlerinden ticari araçlara yönelik çözümlere kadar neredeyse tüm araç segmentleri için elektromobilite çözümleri sunuyor. Dört, üç veya iki tekerlekli hafif araçların elektrifikasyonu için 0,25 ve 20 kW arasındaki tüm performans sınıflarında Bosch, şehirler için en etkili mobilite çözümlerine ek olarak sürücüler için benzersiz bir sürüş deneyimi de sağlıyor. Bosch’un entegre eScooter sisteminin parçası olan bir uygulama, araç bilgilerini, ağa bağlı işlevleri ve sosyal ağı birbirine bağlıyor. Uygulama sürücülerin spesifik durumlarına ilişkin ihtiyaçlarına odaklanırken, sürücüler de yolculuklarını kolaylıkla yönetebiliyor. Buna ek olarak Bosch sadece kişisel araçları değil, ticari uygulamalarda kullanılan araçları da elektriklendiriyor. Elektromobilite, şehir içinde ürünlerin hızlı ve esnek bir şekilde teslim edilmesinde giderek daha önemli bir role sahip oluyor. Bosch’un 48 V merkezi tahrik sistemi de teslimat servislerinin kentsel alanlarda mektupları ve gönderileri adreslerine taşımak için kullandığı Ligier üç tekerlekli kargo araçlarına güç sağlamak için kullanılıyor.