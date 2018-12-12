Daimler, elektrikli otomobiller için 20 milyar Euro’luk pil satın alıyor
Mercedes-Benz, elektrikli vanlar, otobüsler ve kamyonların yanı sıra, 130 farklı küçük elektrikli modele sahip olmak istiyor. Bu nedenle 20 milyar Euro’dan daha fazla bedelle yeni aküler sipariş veriyor.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Mercedes, 2030’a kadar bir sürü sipariş alacağını düşündüğünden ve üretim sorunları çekmemek için çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılına kadar 130 farklı model sunmayı planlayan Mercedes-Benz, bunların arasında elektrikli kamyon, otobüs ve vanların da olacağını doğruladı.
Daimler, BMW ve VW Grubu’na katılarak, elektrikli otomobil planlarını hayata geçirdi. Bu şirket aynı zamanda, elektrikli otomobiller için pil üretme planını da hayata geçiriyor. Tayland ve ABD’de kurulacak olan akü şirketleri, markanın pillere para harcamasını azaltacak.
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