Dünyanın en az arızalanan otomobilleri belli oldu

Amerikan asıllı bir şirket tarafından yapılan araştırmada, dünyada en az problem çıkaran otomobil markaları listelendi. Geçtiğimiz 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon araç arasında yapılan bir istatistik analiz edilerek sonuç elde edilen araştırmada, tüm markalar düşünülerek trafik kazası dışında araçların kullanıcıların elinde olmadan çıkardığı problemlerin sıklığı hesaplanıp kıyaslandırıldı.

Şirketin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre dünya üzerinde en az problem çıkaran araba markası Toyota. Yani bu marka araba modelleri dünya üzerinde kullanıcıya en az problem çıkaran otomobil markası olma ünvanına sahip oldu. Toyota'nın ardından ikinci olarak Acura gelirken, üçüncü sırada ise Hyundai markası oldu. İlk üç listesi bu şekilde giderken dördüncülük ve beşincilik ünvanını sırasıyla Honda ve Mitsubishi markaları elde etti.

Bunların yanında yapılan araştırmada, otomobil arızalandığında ortalama olarak onarım maliyetinin en ucuz olduğu araba markası olarak Mazda gösterildi.

(Webtekno)