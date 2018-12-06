Hyundai Santa Cruz pikapı 2020 yılında yollarda olacak.

Tarih tekerrür ediyor ve markalar eskiden yapılmış ve denenmiş modelleri tekrar üretime geçiriyor. 1960’lı yıllarda Chevrolet’in El Camino’yu standart bir otomobilden pikap haline getirmesi ile başlayan binek araçları pikap haline getirme furyası tekrardan başlıyor. Hyundai’nin Detroit’teki 2015 Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Santa Cruz konsepti bu sefer kesin olarak yollara çıkacak. Tucson modelinin pikap haline getirilmişi olan konsept, fazlasıyla şık bir görüntüye sahipti. Bir Coupe otomobil gibi kesilen bagaj bölümü araca farklı bir görüntü katıyordu. Bu tasarımın çok farklı bir hale geleceğini söyleyebiliriz fakat aracın Tucson’la olan benzerliği bizce korunacaktır. Hyundai’nin sevilen SUV’u olan Tucson’un pikap versiyonu belki de ülkemizde de yer alır. Hyundai’nin bilindik 2.0 litrelik turbo dizel motoruna sahip olması beklenen otomobilin, ters kapı yapısı korunur mu merak ediyoruz. İlk başta Amerika’da satışa sunulması beklenen pikapın ilk olarak benzinli motorla sonrasında da dizel motorla sunulması bekleniyor.