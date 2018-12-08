Hyundai Yeni Santa Fe, Euro NCAP’ten beş yıldız aldı

Yapılan çarpışma testleri sonucunda, özellikle yetişkin ve çocuk yolcu kategorisinde en yüksek puanları toplayan Santa Fe, teknoloji odaklı ve yenilikçi çözümlere olan bağlığını da gözler önüne sermiş oldu.

Yeni Santa Fe, kullanıcıların konforuna son derece önem veren bir model. Bu bağlamda, sınıfının en iyi güvenlik paketlerinden ve özelliklerinden birini sunan otomobil, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı, İleri Seviye Yaya Algılamalı Çarpışma-Önleme Desteği, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Şeritte Kalma Yardımcısı, Arka Yolcu Uyarısı, Araçtan Güvenli Çıkış Yardımı ve Hız Sınırı Bilgi Fonksiyonu ile hem sürücüsüne hem de araç içindeki diğer yolculara maksimum koruma sağlıyor. Tüm bu gelişmiş özellikler, Hyundai SmartSense aktif-pasif güvenlik ve sürüş destek teknolojilerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Pasif güvenlik anlamında da inanılmaz bir gelişim gösteren Hyundai, Santa Fe’de kullandığı sistemler ile olası bir çarpışma durumunda yolcuları korumak için artırılmış bir gövde sertliği ile dikkat çekiyor. Daha büyük kaynaklı bağlantı noktalarıyla birlikte gövdede kullanılan genişletilmiş sıcak damgalama ve aracın toplam ağırlığı, üst düzey çarpışmaya karşı dayanıklılık sağlıyor. Mukavemetli çelik oranı yüzde 57 olan Santa Fe, çarpışma anında tam koruma sağlarken aynı zamanda sürüş esnasında da daha dinamik bir yol tutuş performansı sağlamış oluyor.