İstanbul Rallisi büyük heyacana sahne oldu

Avcı-Vatansever’den Dördüncü Birincilik

Start alan 46 ekibin iki gün boyunca 292,26 kilometrelik parkurda 9 özel etapta mücadele ettiği zorlu rallide 28 ekip finiş podyumuna ulaşmayı başardı. Ford Motorsport Turkey takımından Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Onur Vatansever, iki etap kala yoldan çıkıp hasar almalarına rağmen birinciliğe ulaşmayı başardı ve bu sezon dördüncü galibiyetini elde etti. Rallinin ikinciliğini BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Dağhan Ünlüdoğan-Aras Dincer kazanırken, üçüncülüğünü de Ford Motorsport Turkey takımından Ford Fiesta R5 ile Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ekipleri elde etti. Şampiyonluğun en büyük adaylarından BC Vision Motorsport takımından geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi 7.özel etapta lastik patlatarak yaklaşık 3 dakika kaybetti ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla 2018 şampiyonlarının belirlenmesi son ralliye kalmış oldu.

Sınıflarda Favoriler Zorlanmadı

Rallinin Sınıf 2 birincisi de Avcı-Vatansever ekibinin olurken, Sınıf 4’de Ford Motorsport Turkey takımından Ford Fiesta R2T ile Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, Sınıf 3’te Fiat Motorsporları takımından Fiat Egea 1.4 T-Jet ile Fatih Kara-Bilge Ayan birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın genç pilotlar ve genç copilotlar birinciliği ödülleri ve Egea Gençler Kupası birinciliği TOSFED Yıldızını Arıyor kazananı olarak bu sezon TOSFED ve Fiat desteğinde yarışan Onat Telkenar-Efe Eryalaz ekibinin olurken, bir diğer tek marka kupası Fiesta Rally Cup’ta birincilik Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin oldu.

Historic Klasmanında Murat 131’ler İlk SIrada

35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanını bir kez daha Murat 131 ile yarışan Levent Gür-Oytun Albayrak kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 1 birinciliğinin de sahibi oldu. Benzer bir otomobille yarışan Gerçek Sunman-Bahar Sunman çifti kürsünün ikincilik basamağında yer alırken, BMW 2002 Ti ile Haydar Güçlü-Hakan Kanca ekibi de üçüncülüğü ve Kategori 2 birinciliğini elde etti.

Ali Sipahi Kupası’nda Kazanan Başo-Menderes

Merhum Ali Sipahi adına düzenlenen amatör sürücülere yönelik Ali Sipahi Ralli Kupası klasmanında ise Ford Fiesta R1 ile Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes birincilik serisine bir yeni halka daha eklerken Kategori 4 birinciliğinin de sahibi oldu. Bu klasmanda Subaru Impreza ile ikinciliği elde eden Yavuzhan Cabbaroğlu-Enez Al aynı zamanda Kategori 3 birinciliğini kazanırken, Fiat Palio ile Ramazan Ekiz-Batuhan Doğan üçüncülüğü ve Kategori 1 birinciliğini elde etti. Citroen Saxo VTS ile yarışan Cevdet Yıldırım-Mert Boylu Ali Sipahi klasmanı Kategori 2 birincisi olarak podyumda kupa kaldırdı.

Ralli Sezonu Kocaeli’de Kapanıyor

Türkiye Ralli Şampyonası, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi 2018, 17-18 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek...