Jaguar, tüm modellerini elektrikli olarak satan bir markaya dönüşecek

Jaguar’ın ürünlerini planlayan çalışanlardan gelen duyumlar, yapılan çalışmalar, Jaguar’ın yakın bir tarihte tamamen elektrikli bir otomobil markasına döneceğini gösteriyor. Tabi ki bu fısıltı gazetesinden gelen bir haber. Bu çalışmaların 5 ila 7 yıl arasında kademe kademe uygulanacağı da duyulanlar arasında yer alıyor. Jaguar’ın yeni elektrikli aracı olan i-Pace sonrasında Jaguar’ın tüm modellerinde elektrikli seçenek sunacağını duyurması bu düşüncelerin daha fazla oluşmasına neden oluyor. Porshce’nin de Taycan modeli ile elektrikli dünyasına kesin girişi, lüks markaların artık çok özel modellerde bile içten yanmalı motora yer vermeyeceğini bizlere düşündürüyor. Jaguar’ın şuan an en lüks otomobili olan XJ modelinin bir elektrikli türevini bekleyen otomobil otoriteleri, bu modelin Tesla Model S’e rakip olacağını düşünüyor. Elektrikli bir otomobil olarak yeniden üretilecek XJ’nin 1967 yılında üretilen orjinaline benzer yanlarının bulunacağı da söylentiler arasında.

Jaguar’ın geliştirdiği otomobillerde ana düşünce en çevreci otomobiller ile daha düşük vergi ödeyen ve rakiplerine karşı elektrikli otomobiller ile tamamen rakip olabilen bir marka olmak. Bu düşünce nedeniyle E-Pace, F-Pace modelleri de elektrikli yapıya kavuşacak ve SUV dünyasındaki elektrikli ihtiyacını tamamen kapatmış olacak. 2027 yılında yollarda göreceğimizi düşündüğümüz Jaguar J-Pace ise çok lüks elektrikli bir SUV olarak karşımıza çıkacak.