Karsan Jest Electric’ten Avrupa çıkarması

Karsan, Almanya’nın Münih şehrinde BMW ile birlikte düzenlediği Positive Energy Experience etkinliğinde Avrupa ve Türkiye’den müşteriler ve distribütörlerle bir araya geldi. Karsan, BMW ile birlikte düzenlediği bu etkinlikte, Jest Electric’in 44 ve 88 kW-saat’lik iki yeni versiyonunu sergiledi. Yeni BMW bataryaları ile 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric, katılımcılar tarafından Maisach’taki BMW ve MINI Driving Academy’de ilk kez test edildi. Positive Energy Experience organizasyonunda ayrıca, Karsan Atak Electric modeli ile birlikte BMW i markasının elektrikli modelleri i3 ve i8 de yer aldı.

Karsan Jest Electric’in kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli toplu taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan CEO’su Okan Baş, Jest Electric’te seri üretime Kasım ayı itibariyle başladıklarını kaydetti. Okan Baş, “Elektrik motorlu araç teknolojilerine büyük önem veriyor ve bu alanda işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, dünyanın öncü otomotiv markalarından BMW’den güç alarak tüm dünyada kullanılabilecek toplu taşıma çözümleri üretiyoruz. Hedefimiz global pazarlarda öncelikli tercih edilerek, ülkemizin kendi sınıfındaki en değerli şirketi olmak. BMW ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Positive Energy Experience etkinliğimiz kapsamında Avrupa ve Türkiye’den müşterilerimiz ve distribütörlerimizle bir araya geldik. Burada yapılan testlerde katılımcıların büyük beğenisini toplamayı başardık” dedi.

“Avrupa’dan büyük ilgi var”

Kasım ayında seri üretimine başladığımız Jest Electric için kısa süre içerisinde ilk siparişleri aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Romanya, Portekiz, İspanya, Slovakya ve Fransa’dan aldığımız Jest Electric siparişlerini yakın zamanda teslim edeceğiz. Avrupa ülkeleri, gerek özgün boyutları gerekse teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric’e büyük ilgi gösteriyor. Öte yandan AR-GE ekibimizin BMW ile birlikte geliştirdiği 8.1 metre uzunluğundaki Atak Electric prototipimizi önce Hannover’daki IAA ticari araç fuarında sonra da Positive Energy Experience etkinliğimizde sergileme fırsatı bulduk. Sadece 2,5 saatte şarj olabilen ve 300 km’ye kadar menzil sunan Atak Electric’te de önümüzdeki sene seri üretime geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Geleceğin ulaşım çözümü Jest Electric!

Jest Electric’te görev yapan BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 33, 44, 66 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 6 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 0,7 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve benzersiz tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

Türkiye’nin öncü otomotiv markası Karsan!

Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana %100 yerel sermaye ile ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Otomobilden kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 206 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

5 metreden 25 metreye uzanan geniş ürün gamı, sektördeki tecrübesi, dünya devleri tarafından onaylanmış üretim kalitesi, nitelikli iş gücü ve bağımsız şirket yapısıyla Karsan 50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alıyor. Karsan vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri” , “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/ OEM (Original Equipment Manufacturer) iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, araştırma-geliştirmeden üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor.

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18m otobüsleri, Bozankaya için 25 m elektrikli otobüsleri ve kendi markası altında dizel ve elektirikli Karsan Jest‘in üretimini gerçekleştiriyor. Karsan ayrıca şehirlerin toplu taşımacılık sistemlerindeki değişen ihtiyaçlara çözüm olarak kendi markası ile 8 metre erişilebilir Atak ve Star otobüslerini üretiyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.