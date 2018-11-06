Kaynaşlı'da Renkli Sezon Finali

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi ve Düzce Offroad Kulübü (DOSOD) katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Dipsizgöl Köyü - Topuk Yaylası arasındaki 6 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

4 ayrı kategoride 10 sporcunun mücadelesine sahne olan yarış sonunda Kategori 4'te kariyerinin ilk tırmanma startını alan Ford Motorsport Turkey pilotu Murat Bostancı Ford Fiesta R5 ile birinciliğe uzanırken üçüncü çıkışta kaydettiği 3.29:40'lık zamanı ile "en iyi zaman" ödülünün de sahibi oldu. Bu kategoride ikinciliği ise GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Emin Can Yalın elde etti.

İki ayrı nesil Clio'ların mücadelesine sahne olan Kategori 3'te Renault II Clio Sport ile Refik Bozkurt bir kez daha birinciliğe uzanan isim olurken, benzer bir araçla Tansel Tunca ikinciliği ve Renault III Clio R3 ile Okan Tandıverdi de üçüncülüğü kazandı.

Kategori 2'de Ford Motorsport Turkey takımının Eskişehirli pilotu Buğra Banaz üç çıkış sonunda Ford Fiesta R2T ile en hızlı isim olmayı başarırken, onu takım arkadaşı Ümit Can Özdemir ikinci ve Peugeot 106 GTI ile hemşehrisi Melih Tarhan da üçüncü olarak takip etti.

Mahalli kategoride, bu sezon Fiat Palio ile yarışmaya başlayan Özgür Akdağ birinciliği ve yarışın tek kadın pilotu Şule Berkcan da ikinciliği elde ettiler.

Takımlar birinciliğini Ford Motorsport Turkey takımının kazandığı yarışta dereceye giren sporcuların ödülleri, Topuk Yaylasında düzenlenen törende Kaynaşlı Spor İlçe Müdürü Ali Daşbaş, DOSOD Başkanı İsmail Aydın, ESOK Başkanı Nevzat Aslan, Spor Komiseri Umur Bora ve organizasyon komitesinden Görkem Gökay Günday ve Kerem Deveci tarafından verildi.

Bu yarışın ardından Kategori 3'te Refik Bozkurt, Kategori 4'te Emin Cem Yalın ve takımlarda da GP Garage My Team şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldu. 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.