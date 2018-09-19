Kişiye özel teslimata robot otomobil çözümü: Renault EZ-PRO

Hannover Otomobil Fuarı 2018’de Renault Grubu, EZ-PRO’nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Renault Grubu’nun kişiye özel teslimat (son kilometre teslimat/ last minute delivery) konusunda geleceğe ilişkin vizyonunu yansıtan EZ-PRO otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı bir robot araç konsepti.

120 yıldır hafif ticari araç üreticisi ve Avrupa’nın elektrikli hafif ticari araç pazar lideri Renault, EZ-PRO ile teslimat ve mal taşıma hizmetlerindeki gelişimin hızlanmasına katkıda bulunuyor.

İttifak Hafif Ticari Araç Direktörü Ashwani Gupta, “Renault EZ-PRO, kişiye özel teslimat) konusunda vizyonumuzu ve bu konseptin geleceğin akıllı şehirlerinin ekosistemi ve profesyonellerin ihtiyaçları ile entegrasyonunu gözler önüne seriyor. Bu konsept, iş ortaklarımız DPD Grup, Lomi Coffee, Piper-Heidsieck ve Patrick Roger ile gösterdiğimiz gibi müşterilerimize sayısız iş fırsatı sunabilen bir çözüm” dedi.

EZ-PRO, otonom öncü bir kabin ve sürücüsüz robot kabinlerden oluşan bir konsept.

EZ-PRO öncü kabininde bir görevli, sürüşe odaklanmasına gerek kalmadan sürücüsüz robot kabinlerin yönetimine ve rota planlamasına konsantre olabiliyor. Böylece yiyecek ve hassas eşyaların kişiye özel güvenli teslimatını gerçekleştirebiliyor. Renault, taşıma faaliyetlerinin merkezinde uzun bir süre daha insanın olacağını öngörüyor.

Renault’nun ana felsefesi “Easy Life/Kolay Yaşam” ile paralel olarak, EZ-PRO, görevli için güvenli ve ergonomik bir alan sunuyor.

Otonom robot kabinler konvoy halinde öncü kabini takip edebiliyor aynı zamanda bağımsız da hareket edebiliyorlar. Renault Pro+ uzmanlığı çerçevesinde kişiye özel çözümler, bu konseptin güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. EZ-PRO ticari araç müşterilerinin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş ve çeşitli kişisel modüller sunuyor.

Renault Grubu Kurumsal Tasarım Direktörü Laurens Van Den Acker, “EZ-PRO ile geleceğin mobilitesi etrafında yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. EZ-PRO, profesyoneller için fırsat yaratan aynı zamanda tüm kullanıcılara hizmet kolaylığı sağlayan bir konsept. Bu araç, insanı çözümlerinin merkezine yerleştirerek markanın DNA’sını koruyor. diye konuştu.

EZ-PRO: Paylaşımlı bir çözüm

Aynı lojistik görevlisi tarafından yönetilen bir kabin konvoyunda her bir kabin, kendi müşterisi ve teslimat adresine farklı ürünlerin teslimatını yapabiliyor. Aynı şekilde bir kabin aynı güzergah üzerinde farklı adreslere teslimat gerçekleştirebiliyor. Bu paylaşımlı dağıtım, kabinlerin verimliliğini arttırırken teslim maliyetlerini düşürüyor.

EZ-PRO: Nihai müşteri için kusursuz bir deneyim

EZ-PRO, tüketicilerin yanı sıra profesyonellere de optimum teslim çözümleri sunmak için tasarlandı. Alıcılar, bir teslimat zamanı ve yeri seçme özgürlüğüne sahip. Tüketici, aynı zamanda teslimatını görevliden şahsen almayı ya da otonom robot kabinlerdeki self-servis kilitli bölmelerden teslim almayı tercih edebiliyor. Bu kilitli bölmelere, alıcı tarafından telefona indirilen bir uygulama sayesinde 7/24 erişim sağlanabiliyor.

Teslimat hizmetinin kusursuz olması için tüketicilere mobil uyarı hizmetleri üzerinden gerçek zamanlı takip seçenekleri de sunuluyor.

Şehir hayatına olumlu global bir etki

Son dakika teslimat lojistiği (last mile delivery) şehirlerdeki trafiğin yüzde 30’unu oluşturuyor. EZ-PRO paylaşımlı teslimat, saat esnekliği ve otonom sürüşü sayesinde trafiği rahatlatabiliyor. EZ-PRO, yanlış park ve kötü sürüş alışkanlıklarından kaynaklanan trafiğe çözüm olacak nitelikte. Ayrıca trafik ışıkları ve trafik haritası gibi uygulamalardan beslenen robot kabinler rahat bir trafik akışı sağlayacak.

EZ-PRO, görsel etkiyi minimumda tutacak ve kabinlerin şehre entegrasyonunu kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

EZ-PRO, Renault’nun paylaşımlı şehir içi ulaşım hizmetleri eksenindeki konsept serisinin ikinci ürünü. EZ-PRO, elektrikli, internet bağlantılı, tamamen otonom ve paylaşımlı insan taşımaya yönelik EZ-GO’nun prensibini sürdürüyor. Herkes için sürdürülebilir mobilite anlayışı çerçevesinde EZ-PRO, daha yeşil ve daha sessiz bir taşıma için %100 elektrikli olarak tasarlandı.