Lewis Hamilton beşinci F1 dünya şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın

Mercedes-AMG Petronas Motorsport Ekibi, Japonya Grand Prix'sinde duble podyum yapmayı başardı. Lewis yarışı birinci bitiririken hemen arkasında takım arkadaşı Valtteri Bottas vardı.

Lewis'in 71. Formula 1 zaferi ve Sebastian Vettel'in altıncılığıyla sonuçlanan yarışın sonrasında İngiliz sürücü, iki hafta içinde Austin, Texas'ta zirvedeki yerini garantileyebilir. Lewis sıra dışı bir şekilde Circuit of The Americas'da gerçekleşen altı Formula 1 yarışını da kazandı. Lewis, beş kez dünya şampiyonu olan Juan Manuel Fangio'ya erişme konusunda konuşmak istemese de Lewis'in yedi kez dünya şampiyonu olmuş Shumacher'e erişmesi ihtimal dahilinde.

Lewis Hamilton, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse kademe kademe ilerlemek istiyorum. Her hafta sonunu olumlu geçiriyorsunuz ve farklı bir grand prix'ye gidiyorsunuz, ancak bu yarışın üstesinden nasıl geleceğinizi ve nasıl bir performans sergileyeceğinizi bilemiyorsunuz çünkü arada hâlâ doldurulması gereken birtakım boşluklar var. Bu sene ekip halinde gittikçe güçlendiğimizi düşünüyorum ve Austin'de de kazanacağımızı umut ediyorum. Austin genel anlamda iyi olduğumuz bir pist. Bu sebeple içimdeki canavarı ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum".

Bir yanda Lewis'in neşesi varken diğer yanda ise en yakın rakibi Vettel'in hüznü vardı. Max Verstappen'le çarpışması sonucu pistten çıkıp 19. sıraya kadar gerileyen Alman yarışçı, büyük bir çaba göstererek yarışı 6. bitirmeyi başardı. Verstappen'in Mexico City'de şampiyonluğu zorlaması için Austin'deki yarışı Lewis'ten 8 puan önde bitirmesi gerekli.

Yarışın diğer önemli ismi ise, Silver Arrows’un duble podyum yapmasını sağlayarak podyuma ikinci olarak çıkan Finlandiyalı Valtteri oldu. Daha önce Rusya'daki yarışı kazanamadığı için üzgün olan Valtteri, Mercedes AMG Petronas Motorsport Ekibinin üretici şampiyonluğunu kazanmaya bir adım daha yaklaştığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Valtteri, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, hafta sonu göstermiş olduğumuz harika performans sayesinde ekip için harika bir sonuç ve ödül oldu. Yarışı ön sırada bitirerek ödülü almış olmak mutluluk verici.

"Suzuka'da ilk defa podyuma çıktım. Yerel hayranlar beni fazlasıyla destekledi. Bu harika bir his ve benim için çok şey ifade ediyor. Yarış benim için oldukça dolambaçsız geçti. Motoru korumak için aramızda biraz mesafe bırakmamız gerekti. TV'deki mesafe gerçeğe göre çok daha kısaydı".