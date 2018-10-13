MAN, IAA'da 10 günde 9 bin araç satışı yaptı

MAN, IAA 2018’de kelimenin tam anlamıyla en güçlü sesiyle kükredi. MAN, kentsel taşımacılığın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bütünüyle elektrikli 15 tonluk MAN CitE’nin dünya prömiyeriyle fuarda gövde gösterisi yaptı. MAN; “CitE” ile güvenli, ergonomik ve çevre dostu taşımacılıkta belirlediği yeni standartlarla göz doldurdu.

eTGE’ler IAA 2018’de teslim edildi

Yeni model, 26 ton brüt ağırlık için tasarlanan ve Eylül’ün ilk günlerinden beri “Sürdürülebilir Lojistik Konseyi” üyesi dokuz Avusturya şirketi tarafından kullanılan büyük eTGM ile ilk dört aracı IAA 2018’de Berlin taşımacılık firmalarına teslim edilerek ilk satışı yapılan eTGE arasındaki boşluğu kapattı.

MAN E18 Doğalgaz Motoru dünyaya tanıtıldı

MAN, otobüs sektöründe, doğalgazla çalışan şehir otobüsleri konusunda on yıllardır süregelen uzmanlığını bir adım daha ileriye taşıdı. Dünyada ilk kez E18 doğalgaz motorunu sundu. MAN, Lion’s City ile, bütünüyle elektrikli araçlarla yolcu taşımacılığı konusunda geleceğe ilişkin bir görüntü ortaya koydu. Ek olarak, 15-19 koltuklu yeni MAN TGE minibüs, MAN’ı otobüs segmentinde tam kapsamlı bir araç üreticisi haline getirdi.

aFAS, “Kamyon İnovasyon Ödülü”nü aldı

MAN, yeni MAN Dijital Hizmetler’le kamyonlar ve kamyon filoları için sunduğu dijital artı değer hizmetlerinin filo operatörlerinin işlerini gelecekte nasıl daha kolaylaştıracağını da gösterdi. MAN ayrıca, DB Schenker ile iş birliği içinde otonom sürüş alanındaki pratik projelerini ve otonom inşaat sitesi güvenlik aracı aFAS’ı da sundu. Hessen Mobil ve diğer Ar-Ge ortaklarıyla birlikte geliştirilmiş olan aFAS, otoyol inşaatı sitelerindeki artırılmış işçi güvenliğiyle “Uluslararası Yılın Kamyonu” jürisini o kadar etkiledi ki bu yıl IAA’de ilk kez verilen “Kamyon İnovasyon Ödülü” ile ödüllendirildi.

10 günde 9.000’i aşan rekor sipariş formu

Büssing Lion ve NEOPLAN logolu standart ürünler de, kanıtlanmış güçleri, dayanıklılıkları ve tavizsiz müşteri odaklılıkları ile fuarda güçlü bir performans sergiledi. IAA’daki 10 ziyaretçi günü süresince sıkı çalışan otobüs ve van satış ekipleri, çoğu MAN’ın geniş kapsamlı hizmet portföyünden finans ve satış sonrası hizmetleri ile birlikle ve daima “simplifying business” mottosuna sadık kalarak kullanıcıların işlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla 9.000’i aşkın rekor sayıda sipariş formu doldurdular.