Mercedes-Benz Türk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyor

Mercedes-Benz Türk, tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocuk Günü’nü kutluyor. Eğitim alanında birçok sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçiren şirket, Türkiye’nin eğitimli ve çalışan kadın oranını artırmak için kız çocuklarına ayrı önem veriyor ve onları 21. yüzyılın becerileri ile donatacak eğitimlerle destekliyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi ile her yıl 1.200 kız öğrenci destekleniyor

Mercedes-Benz Türk, 2004 yılında kız çocuklarının okutulması için ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesine 14 yıldır ara vermeden devam ediyor. Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Bugüne kadar binlerce kız çocuğuna destek olan proje çerçevesinde halen her yıl 1.200 kız öğrenci eğitim bursu almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün kız çocuklarına verdiği destek burs ile de sınırlı kalmıyor. 2013 yılından bu yana bursiyerlerin yaşadığı iller ziyaret ediliyor, bu ziyaretlerde İstanbul’dan gelen bir uzmanın eğitimi ile bursiyerlerin kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde yıldız kızları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor.

Ek olarak; başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli kültürel etkinlikleriyle şehir tanıtılırken diğer yandan da Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul‘daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.

Yıldız Kızlar Kodluyor Projesi ile kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor

Kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kodlama eğitimi ile kız öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik özel eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimlerde; Bilgisayar Bilimleri, Kodlama, 3D Tasarım-Robotik ve Siber Güvenlik konuları ele alınıyor. Mercedes-Benz Türk, kız öğrencilere verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi arttırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dahil etmeye devam ediyor.