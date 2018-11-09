Nissan’dan Renault Grubu’na 384 milyon avro katkı

Nissan, 2018/2019 (1 Nisan 2018- 31 Mart 2019) mali yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.Nissan, JGAAP’ye (Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) göre açıklamış olduğu mali yılın 1 Temmuz’dan 31 Eylül’e kadarki dönemini kapsayan ikinci çeyrek sonuçlarına göre yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra, Renault Grubu’nun 2018 üçüncü çeyrek gelirlerine net 384 milyon avro katkı sağladı.