Otoda vergi ötesi kampanya yarışı

Hükümetin otomotiv sektörüne can suyu niteliğinde getirdiği KDV ve ÖTV indirimleri sektörde bayram havası yarattı. Döviz ve faizlerde yaşanan yükseliş nedeniyle geçen yıla göre satışları yüzde 50 düşen sektöre, hükümetin yaptığı vergi desteği umut oldu. Şirketler de bu indirimlere ek olarak yeni kampanyalar açıklamaya başladı. Bunların arasında vergi indirimine ek olarak; sıfır faiz, uzun vade, takas indirimi gibi kampanyalar yer alıyor.

Renault’dan 45 bin TL indirim

Renault, binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ayrıca 45 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modelleri için birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor. Captur 0.9 TCe 90 bg Touch ve Clio 1.5 dCi 90 bg Icon versiyonlarına özel 25 bin TL indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 15 bin TL, Megane Sedan 1.2 Tce EDC 130 bg Icon versiyonunda 40 bin TL, Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda ise 45 bin TL indirim mevcut. Kasım ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri için Clio 73 bin 600 TL, Captur 87 bin 50 TL, Kadjar 116 bin 250 TL, Koleos 176 bin 550TL satışa sunuluyor.

Nissan’dan ‘0’ faiz desteği

Japon otomotiv devi Nıssan ise kasın sonuna kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. 50 bin TL’ye kadar geçerli olacak faiz avantajı, 12 aya varan vadeyle de destekleniyor. Kampanya Qashqaı otomatik vites seçeneğinde 13 bin 400 TL ÖTV indirimiyle 121 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dizel Qashqaı ise 136 bin 920 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. X-TRAIL ise ÖTV indirimine ek yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeli 40 bin TL finansman desteği ile 188 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Mıcra’lar, otomatik vitesli versiyonlarda 70 bin 870 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.