Otoda vergi ötesi kampanya yarışı
Otomotiv firmaları, KDV ve ÖTV indirimine ek olarak yeni kampanyalarını açıkladı. Birçok marka, tüketicileri showroomlara çekmek için sıfır faiz fırsatı, vergiye ek indirim ve takas desteği gibi imkanlar sunuyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Hükümetin otomotiv sektörüne can suyu niteliğinde getirdiği KDV ve ÖTV indirimleri sektörde bayram havası yarattı. Döviz ve faizlerde yaşanan yükseliş nedeniyle geçen yıla göre satışları yüzde 50 düşen sektöre, hükümetin yaptığı vergi desteği umut oldu. Şirketler de bu indirimlere ek olarak yeni kampanyalar açıklamaya başladı. Bunların arasında vergi indirimine ek olarak; sıfır faiz, uzun vade, takas indirimi gibi kampanyalar yer alıyor.
Renault’dan 45 bin TL indirim
Renault, binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ayrıca 45 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modelleri için birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor. Captur 0.9 TCe 90 bg Touch ve Clio 1.5 dCi 90 bg Icon versiyonlarına özel 25 bin TL indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 15 bin TL, Megane Sedan 1.2 Tce EDC 130 bg Icon versiyonunda 40 bin TL, Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda ise 45 bin TL indirim mevcut. Kasım ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri için Clio 73 bin 600 TL, Captur 87 bin 50 TL, Kadjar 116 bin 250 TL, Koleos 176 bin 550TL satışa sunuluyor.
Nissan’dan ‘0’ faiz desteği
Japon otomotiv devi Nıssan ise kasın sonuna kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. 50 bin TL’ye kadar geçerli olacak faiz avantajı, 12 aya varan vadeyle de destekleniyor. Kampanya Qashqaı otomatik vites seçeneğinde 13 bin 400 TL ÖTV indirimiyle 121 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dizel Qashqaı ise 136 bin 920 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. X-TRAIL ise ÖTV indirimine ek yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeli 40 bin TL finansman desteği ile 188 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Mıcra’lar, otomatik vitesli versiyonlarda 70 bin 870 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.
50 bin TL’ye ‘0’ faiz imkanı
Honda, son 3 ayda tüm sektörde en çok satılan model olan Civic için özel kampanyasını Kasım ayında da sürdürüyor. Segmentinin en donanımlı modeli olarak öne çıkan Honda Civic’in Sedan ve Hatchback versiyonlarına sahip olmak isteyenler, kasım ayı boyunca 50 bin TL’lik kredi kullanımlarında 12 aylık faizsiz kredi kullanabilecekler.
Eclipse Cross ve L 200’de fırsat
Temsa Motorlu Araçlar, yeni kampanyasında Mitsubishi Eclipse Cross ve L200 modellerinde kasım ayı boyunca ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra takas desteği ve kredi avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında Mitsubishi Eclipse Cross ÖTV indirimine ilave avantajlarla 50 bin TL’ye varan indirimler ve uygun kredi avantajları yer alıyor.
Dacia’dan nakit indirimi
Dacia, kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0.99 faiz oranı sunuluyor.
i30’un fiyatı 26 bin TL düştü
Hyundai İzmit’teki fabrikasında üretilen i10 ve i20 modelleri, tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 30 bin TL 12 ay kredi kullanımı için ‘0’ faiz olanağı sunuyor. Yeni i20, hurda indirimiyle 72 bin TL’lik bir giriş fiyatı sunuyor. Ayrıca i30 modelinde 26 bin TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor.
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