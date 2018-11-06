Prometeon, Türkiye'ye 115 Milyon dolarlık yatırım yapıyor

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Lastik Grubu, Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan İzmit’teki tesisinde üretimi artırmak ve ileri teknolojileri uygulamak hedefiyle 2017-2020 döneminde Türkiye’de yaklaşık toplam 115 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Açıklama, Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ve Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran tarafından yapıldı.

Yeni yatırım sonucunda oluşacak üretim kapasite artışı sayesinde mevcuttaki doğrudan 2 bin-dolaylı 10 bin kişilik istihdama ilave olarak doğrudan 150-dolaylı 750 yeni istihdam yaratılacak. Ayrıca, Prometeon’un İzmit’teki fabrikasında lastik üretim kapasitesi ise 2020 yılına kadar %75 oranında artacak ve Türkiye’deki mevcut ihracat hacmi yaklaşık iki katına ulaşacak. Böylece, Türkiye’nin dış ticaret dengesine önemli bir katkı sağlanacak.

Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo, “Türkiye, hem orijinal ekipman hem de yeni lastik üretiminde Avrupa için ‘premium’ bir tesis. Bu yeni yatırım, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin gelecekteki büyüme trendine de katkı sunacak olan üretim kapasitesi artışını sağlayacak” dedi.

Prometeon Lastik Grubu’nun Türkiye’de kurulan ilk lastik fabrikasını yönettiğine, Türkiye’de 60 yıla yakın Pirelli mirası ile çok ciddi bir know-how’a sahip olduğuna dikkat çeken Borgo şunları kaydetti; “Prometeon Türkiye, Grup içinde önemli bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. Türkiye dünyadaki 4 ana bölgemizden biri olan Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin ve bu bölge içindeki 75 ülkenin yönetim üssü. Prometeon Lastik Grubu’nun yıllık toplam cirosunun yaklaşık 3’te biri Prometeon Türkiye ofisi tarafından yönetilen bölgede gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin %50’sinden fazlası ihraç ediliyor.”

Türkiye’ye yapılan önemli bir doğrudan yabancı yatırım niteliğindeki bu yeni yatırımın, ülkenin dış ticaret dengesine ve ihracatına sağlayacağı katkı nedeniyle çok değerli olduğunu vurgulayan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“1960 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk lastik fabrikası ve ilk lastiği üreten tesisi olarak pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren İzmit fabrikamız, bugün neredeyse 1 milyona yakın yıllık üretim kapasitesiyle Türkiye’ye mühendislik gücü ve önemli bir ihracat katkısı sunmaya devam ediyor. Yeni yatırımla endüstriyel lastik grubunda Avrupa’nın en büyük tedarikçilerinden biri olan Türkiye’nin konumunu daha da güçlendireceğiz. İzmit’teki tesisimiz, dünyadaki 4 üretim tesisimizden biri konumunda. Ayrıca, Türkiye lastik sektöründe Ar-Ge sertifikası almış ilk tesis olarak, lastik sektörüne global ölçekte katkı sunmaya devam ediyor.”

Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi konumunda olan Türkiye, Avrupa pazarları için otobüs lastiği üretiminde liderliğini sürdürüyor. Bugün, Avrupa'daki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 70'i karayolu ile yapılırken Türkiye'de bu oran yüzde 85 seviyelerinde bulunuyor. Buna paralel olarak da Türkiye ağır vasıta pazarı ve lastik pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Prometeon Türkiye ise Türkiye’de ağır vasıta araç üretimi yapan şirketlerin ana tedarikçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de üretilen her 5 ağır ticari araçtan 1’i de İzmit fabrikasında üretilen Pirelli marka ticari lastikleri kullanmaya devam ediyor.

İzmit’teki üretim tesisinde 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi de grubun en ileri teknoloji lastikleri üretmesinde önemli bir itici güç olarak, hem Türkiye hem de diğer ülkeler için yılda 7000 civarında test amaçlı prototip lastik üretimi gerçekleştiriyor.