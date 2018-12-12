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Seat Ateca FR sürüş izlenimi

Seat'ın ülkemizde en sevilen modellerinden olan Ateca'nın FR donanım versiyonunu 1.4 TSI motor seçeneği ile inceledik.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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