SEAT otomobil koltuklarının 5 zorlu testi

SEAT otomobil koltuklarının, binlerce kilometre sürüşe veya yüksek sıcaklık kontrastlarına maruz kaldıktan sonra bile konforlarını ve sağlamlıklarını korumaları tesadüf değil. SEAT Teknik Merkezi’ndeki mühendisler, üretim başlamadan çok önce koltukları birçok testten geçiriyor. Her bir otomobil koltuğunun üç yıllık geliştirme sürecinde test edildiği en zorlu beş aşama şöyle:

Günde 700 deneme

Farklı boylara ve beden yapılarına sahip erkekler ve kadınlardan oluşan profesyonel bir test ekibi, bir hafta boyunca araca 6 bin defa girip çıkıyor. Her test personeli, bir koltuğun beş yıl boyunca dayandığı etkileri canlandırmak için bu işlemi günde 700 kere yapıyor. Test personeli arka ceplerinde metal düğmeli veya sert dikişli kot pantolon giyerek koltuğa otuyor. Bunu yaparken amaç, kullanılacak koltuğun üzerinde oturan her türlü sürücüye uyum sağlaması gereken sünger ve kumaşın dayanıklı olduğundan emin olmak.

Sürtünmeye dayanıklı

Bir başka test ise bir koltukta çok sayıda sürtünme hareketinin uygulanmasından oluşur. Bu test ile laboratuvar ortamında, 3 hafta boyunca bir makine günün 24 saati 22 bin sürtünme döngüsü gerçekleştirerek, 100 kg üzerinde ağırlığa sahip bir kişinin günlük hareketlerini canlandırıyor. Testin ardından, koltuğun performansının değerlendirilmesi ve hala aynı görüntüye ve özelliklere sahip olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ekstrem koşullarda 300 bin km

Bir araç, engebeli yüzeylerdeki sürüş koşullarını canlandırmak için bir kabinde şiddetli olarak sarsılıyor. 225 saat boyunca süren bu test, aracın 300 bin km mesafeye kadar normal kullanımını canlandırılıyor. Test, sırasında araç 80 °C ila -35 °C arasında değişen sıcaklıklara maruz bırakılıyor. Bu çalışmalar, aracın özelliklerinin değişmediğinden ve herhangi bir hasar oluşmadığından emin olmak için yapılıyor.

Dondurucu havada 40 °C sıcaklıkta bir koltuk

Ortam sıcaklığının -20 °C olduğu bir salonda, bir mühendis SEAT Arona’nın ısıtmalı koltuğunun performansını değerlendiriyor. Konforlu bir sıcaklığa 3 dakika içinde ulaşıldığını doğrulamak için termografik kamera kullanıyor. 15 dakika sonra, 40 °C sıcaklığa ulaşılıyor. Isı haritası ile aynı zamanda ısının tüm yüzeye eşit bir şekilde dağıtıldığı da gözlemleniyor ve bu da sürücünün konforunun artırılmasına katkıda bulunuyor.

Doğru oturma pozisyonu

Güvenli ve konforlu bir sürüş için ideal bir oturma pozisyonu var mıdır? Cevap; evet! SEAT mühendisleri, koltuk üzerinde 20 adede varan gösterge noktasında ölçüm yaparak vücudun doğru şekilde konumlandırıldığını, koltuk başlığına olan mesafeyi ve bacakların açısını tespit ediyor.

Mankenin doğru yerleşimi lazer ile ölçülüyor. Bu ergonomi hesaplamalarıyla, sürücünün güvende olduğu kadar konforlu olmasını da garanti ediliyor.