Ticari araçlarda dünya teknoloji lideri WABCO Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor

Ağır ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğine yönelik teknolojiler geliştiren lider ürün ve hizmet üreticisi WABCO, Türkiye’de 1982 yılında, İntermobil ile başladığı operasyonlarına, doğrudan yatırım ile devam ediyor.

Halihazırda alanında ürünleriyle Türkiye treyler ve otobüs endüstrisinde yüzde 85, kamyon endüstrisinde de yüzde 65 pazar payına sahip olan Belçika merkezli marka, 2011 yılında kurulan WABCO satın alma ofisi aracılığıyla, Türkiye’deki 20’yi aşkın yerel tedarikçiden 2018 yılında 330 milyon TL’lik satın alma gerçekleştirdi.

Türkiye'de genişleme stratejisini desteklemek, yerel satış sonrası müşterilerinin ve ağır ticari araç üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, İstanbul’da bir lojistik ve dağıtım merkezi yatırımı gerçekleştirdi. Ağustos 2018’de 100 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari araç üreticilerinin WABCO’nun ürünlerine daha hızlı ulaşmasını, lojistik ve stok maliyetlerini azaltarak verimliliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

WABCO’nun 36 yılı aşkın süredir Türkiye’deki tek temsilciği ve stratejik çözüm ortaklığını yürüten İntermobil’in tedarik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik ve dağıtım merkezi, 2000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon TL’lik stok ürünü barındıracak olan merkezde, 20 kişi istihdam edilecek. WABCO, yeni lojistik merkezi ve Türkiye’deki genişleme stratejisi kapsamında, 2022 yılında tedarikçi sayısını 32’ye, satın almayı da 720 milyon TL’ye çıkarmayı amaçlıyor.

WABCO’nun lojistik ve dağıtım merkezi yatırımın detaylarını, kurumun hedeflerini ve Türkiye stratejisini paylaşmak amacıyla düzenlediği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Arda Ermut, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques Esculier, WABCO Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz ve WABCO Türkiye Temsilcisi İntermobil Genel Müdürü Rıfat Perahya katıldı.

Arda Ermut: “ Teknolojilerini ülkemize transfer eden yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz”

Wabco yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Wabco’nun bu yatırımı Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamımıza duyduğu güveni gösteriyor. Wabco yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de. 2011 yılında ofis açarak başladıkları Türkiye’deki faaliyetlerine lojistik merkezini de ekleyerek önemli bir adım daha attılar. Bu lojistik merkezi daha sonra yapacakları yatırımın habercisi oldu. Wabco’nun gelecek dönemde yapacağı yatırım ekonomimiz için problem olan cari açık ve katma değerli üretim gibi konularda sektöre ve ülke ekonomisine ciddi katkı yapacaktır” dedi.

“Rekabetin yoğun, dönüşümün hızlı olduğu otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerini ülkemize kazandırmamız önemli. WABCO’nun yatırımı bu anlamda ayrı bir önem ifade etmektedir” diye konuşan Ermut yabancı yatırımcıların her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Üretim yapan, sanayimize katkı sağlayan, teknolojilerini ülkemize transfer eden ve ihracat yapan yerli ve uluslararası tüm yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bunu yaparken bir yatırım ekosistemi oluşturuyoruz. Girişimciliği nasıl güçlendiririz, yatırım ortamını nasıl iyileştiririz ve böylece ülkemizde nasıl daha çok nitelikli üretim yaparız, bunu düşünüyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz.”

Jacques Esculier” Üretim ve mühendislik için de Türkiye hedefimizde ”

Konuşmasına Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve trafikte yer alan ağır ticari araçların güvenliğine bir nebze olsun katkıda bulunmanın kendileri için onur kaynağı olduğunu söyleyen WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques Esculier, lojistik ve dağıtım merkezinin Türkiye’deki yatırımları için bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Esculier “Lojistik ve dağıtım merkezi yatırımımız ilk etapta Türkiye’deki müşterilerimizle yakın gelecekte ise tedarikçilerimizle iş hacmimizi artıracak. Gelecekte sadece Türkiye’de değil, bölgede planladığımız yatırımlar için de ana üs görevi üstlenecek” diye konuştu. Jacques Esculier, Türkiye’de yatırım için köklerini derinleştireceklerini, Türkiye’nin WABCO'nun üretim ve ARGE merkezi yatırımı için en büyük adayı olduğunu belirti.

Kazım Eryılmaz “Tedarikçilerimizi istihdam artırmaları için cesaretlendirdik”

Türkiye otomotiv sektörü temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan WABCO Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz “ WABCO Türkiye yapılanmasını oluşturduğumuz 2011 yılından bu yana, Avrupa’dan, Asya’ya ve Amerika’ya yayılan üretim ağımızda, Türkiye’deki 20 tedarikçimizden dökümden, kauçuğa, otomat parçalardan, rulmanlara, yaylara ve sac parçalara kadar 330 milyon TL’lik ürün temin eder hale geldik. Son 8 yıldır geliştirdiğimiz tedarikçilerimiz sayesinde, ülkemizin sadece otomotiv yan sanayisi ihracatına katkı sağlamakla kalmayıp, artan satın alma hacmimizle tedarikçilerimizi ek çalışan istihdamı konusunda cesaretlendirdik” diye konuştu.

Eryılmaz, “ 2023 hedefimiz; ülkemizde 32 tedarikçiye ve bugünün rakamlarıyla 720 milyon TL’lik satın alma cirosuna ulaşmak ve Türkiye'nin ihracatına doğrudan değer katmaktır.

Bugün açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz lojistik merkezi yatırımımız ise, şirketimizin Türkiye’ye süregelen ilgisinin ve güveninin güzel bir resmidir. Bu yatırım sayesinde müşterilerimize stok desteği sağlamayı, hizmetimizi farklılaştırmayı ve ülkemizdeki pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz. Türkiye’ye inanıyoruz! Türk mühendislerinin bilgisine ve işçilerinin emeğine güveniyoruz! Türkiye’de sağlam adımlarla ilerliyoruz!" dedi.

Rıfat Perahya: “Daha fazla yatırım için gayret gösteriyoruz”

Toplantıda söz alan WABCO Türkiye temsilcisi ve çözüm ortağı İntermobil’in Genel Müdürü Rıfat Perahya ise, WABCO’nun Türkiye’de yatırım yapması için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini, bu yatırımın sadece kurum için değil, Türkiye ağır ticari araç sektörü için de çok önemli olduğunu söyledi. Perahya, “36 yılı aşkın süredir işbirliği yaptığımız bir dünya devinin ülkemizde yatırım yapması, bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülkemiz ağır ticari araç sektörü sadece üretim değil, aynı zamanda AR-GE ve know-how’ıyla artık tüm dünyaya yeteneğini kanıtlamış bir ülke. Bu tür yatırımlar bu konumunu daha da güçlendiriyor. Bu ülkenin bir şirketi olarak, temsilciğini yaptığımız diğer markaların da ülkemize yatırım yapmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.