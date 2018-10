Tofaş Akademi dünyanın en iyi akademisi seçildi

Eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın ödülü olan, bu yıl 16.’sı düzenlenen Association for Talent Development Best’in (ATD), sahipleri belli oldu. Tofaş Akademi, geçen hafta Washington’da düzenlenen ATD Best Ödül Töreni’nden; 44 şirketi geride bırakarak birincilikle ayrıldı. Stevie ve Brandon Hall ödüllerinin ardından ATD BEST ödülüne layık görülen Tofaş Akademi, böylece 2018 yılında aldığı ödül sayısını 14’e yükselterek önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

Temelleri 2010 yılında atılan Tofaş Akademi, Tofaş’ın kurumsal hafızasını oluşturup disipline ederek bundan sürdürülebilir fayda üretmeyi, tüm çalışanlarının ve paydaşlarının bugünün işini daha iyi yapmalarını ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Şirketin gelecek yolculuğunda önemli bir rol üstlenen akademi, Tofaş’ın “bilgi fabrikası” rolünü üstleniyor ve bilgiyi dönüştürüyor. Otomotiv sektörüne eğitimli ve deneyimli insan kaynağı kazandırmak için ihtiyacı en doğru şekilde tespit ederek bireysel, mesleki ve kurumsal gelişime odaklanıyor. Farklı bireysel öğrenme stillerine göre tasarlanmış yüzlerce eğitim modülü bulunan ve eğitmenlerini kendi bünyesinde yetiştiren Tofaş Akademi, kapsamlı fiziki şartlara ve içerik altyapısına sahip bir gelişim platformunu temsil ediyor. Tofaş Akademi’ye ATD BEST’te birinciliği getiren önemli unsurlar arasında yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılıp hayata geçirilmesinde üstlendiği etkin rol, yenilikçi gelişim çözümleri ve dünyadaki eğitim profesyonellerinin gelişimini desteklemek için sunduğu içerik derleme sitesi olan www.tofasakademi.com yer alıyor.

Kurumların, 2003 yılından bu yana verilen ATD BEST Ödülleri’nde gelişim yaklaşımlarını örnekler ve iş sonuçları ile ortaya koymaları bekleniyor. ATD BEST Ödülleri her yıl, gelişim faaliyetlerini şirketin hedef ve stratejileriyle örtüştürerek katma değer yaratan kurumlara veriliyor.