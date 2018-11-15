Toyota Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda liderliğini pekiştirecek

Sekiz yarışlık 2018-19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) Çin ayağı, 5.451 km’lik Şangay Uluslararası Pisti’nde düzenlenecek. Bu yarış aynı zamanda sezonun ikinci yarısının başlangıcını temsil ediyor.

Geçtiğimiz ay Japonya’da yapılan 6 Saat Fuji yarışında ilk iki sırada yer alarak etkileyici bir sonuç elde eden Toyota GAZOO Racing, en yakın rakibine 14 puan fark atmayı başardı. Şu anda Sürücüler Şampiyonası’ndaki mücadele de, iki Toyota ekibi arasında geçiyor. 7 numaralı TS050 HYBRID kullanan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López, Fuji’de ilk galibiyetini almışlardı. 13 puanla Sürücüler Şampiyonası lideri ekip olan 8 numaralı TS050 HYBRID’in direksiyonunda ise, dört yarışta iki galibiyet elde eden Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso yer alıyor.

Toyota, son altı Şangay Pisti ziyaretinde üç galibiyet elde ederek burada önemli başarılara imza attı. Son sekiz WEC yarışında da yedi zafer elde eden takım, 16-18 Kasım tarihleri arasındaki yarıştan da zaferle ayrılmayı hedefliyor.