Toyota Yeni Prius ile Hibrit teknolojisinde çıtayı yükseltti

Üretildiği ilk yılın olan 1997’de “motor teknolojilerinde devrim” olarak nitelenen hibrit Prius’u kullanıma sunan Toyota, şu anda dünyada 90 ülke ve bölgede 30 farklı hibrit ve 1 adet plug-in hibrit modeliyle yer alıyor. 1970’li yılların başından itibaren fosil yakıtlara alternatif olacak yakıt türleri üzerindeki araştırmalarına ara vermeden sürdüren Toyota, hibrit teknolojisine sahip modellerin referans noktası olarak kabul edilen Prius’u sürekli geliştirerek bu alandaki iddiasını daha da ileriye taşıyor.

1997’de dünyanın otomobillere bakış açısını değiştiren Prius, dışarıdan şarja gerek duymayan yenilikçi teknolojisiyle de hayranlık uyandırıyor. Yeni Prius çevre dostu özellikleri, yakıt ekonomisi, donanımı ve konforlu sürüşüyle dikkat çekiyor.