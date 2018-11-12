Üretim ve ihracatta yıl bitmeden 1 milyon adet sınırı aşıldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Ekim dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 858 bin 638 adet oldu. Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında azalarak 502 bin 156 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 31 oranında azaldı ve 379 bin 274 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubundaki üretim performansı geçtiğimiz yıla paralel şekilde seyrini sürdürdü. OSD’nin açıkladığı 2018 Ocak-Ekim dönemi verilerine göre, ticari araç grubunda üretim geçtiğimiz yılı ile aynı seviyede kaldı. Ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 artış kaydedildi. Bu dönemde, ticari araç pazarı yüzde 37, hafif ticari araç pazarı yüzde 39 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 24 oranında daraldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 56 seviyesinde kaydedildi.

İhracat 1 milyon adeti geçti!

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 99 bin 323 adet, otomobil ihracatı ise 732 bin 142 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 13 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 26,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 8,6 milyar Euro oldu.

“İndirim showroomlara hemen yansıdı”

31 Ekim itibariyle yürürlüğe koyulan ÖTV ve KDV indirimlerinin sektöre hızlı bir şekilde yansıdığını belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Henüz 10 gün gibi az bir süre geçmiş olmasına rağmen piyasa, atılan olumlu adımları hemen içselleştirdi. Müşteriler artık showroomları yeniden ziyaret etmeye başladı. Hatta yoğunluk servis istasyonlarında bile hissedilmeye başlandı. Bu doğrultuda, Kasım ve Aralık aylarında beklentilerin 60 bin adet daha üzerinde satış yapılmasını bekliyoruz. Öte yandan tüketici kredi faizlerinin de yüzde 2,5 seviyelerine inmesini oldukça önemli buluyoruz” diye konuştu. Ekim ayı itibariyle ihracatın 1 milyon adet seviyesinin üzerine çıkmasını da değerlendiren Haydar Yenigün, Türkiye’nin çok ciddi bir ihracatçı olduğunu kaydederek 2018 yılını 32 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.