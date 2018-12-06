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Volkswagen geleceğe yatırım yapmak için tasarrufa başladı

Volkswagen’in gelecek için yatırım planları hızlanırken, mali kaygılar nedeniyle tasarrufa gireceği açıklandı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Şirketin her yıl düzenlediği konferansta Genel Müdür Yardımcısı Ralf Brandstatter tarafından açıklanan planlarda, model sayısının azalacağını ve daha az ara segmente sahip olacaklarını açıkladı. 
 
Brandstatter, “ Gelecek yıl, Avrupa genelinde motor ve şanzıman seçeneklerinin %25’ini üretimden kaldıracağız” dedi.
 
Ayrıca, Volkswagen markası çok fazla opsiyon, çok fazla model seçeneği gibi karmaşıklıkları kaldırmak için, daha akıllı bir sistem kuracağını ve 2030 yılına kadar şirketin malzeme maliyetlerinin minimuma ineceğini açıkladı. Bununla birlikte verimliliği arttırmak isteyen marka, şirketten 9300 kişi ile erken emeklilik sözleşmesi imzaladı ve 5600 kişi ile de iş akdini sonlandırdı. 
 
Volkswagen geçtiğimiz yıl kar oranını %6’ya düşürdü ve 2.3 milyar Euro’luk bir kar yaptı. WLTP testlerinin sonrasında ortaya çıkan sorunlar, emisyon skandalı ile gelen cezalar ve yaşanan sorunlar, Volkswagen’i derinden etkiledi. 
 
2018 yılının başında başlayan tasarruflar sayesinde 2.2 milyar Euro tasarruf yapan marka, 2020 yılına kadar 3 milyon Euro tasarruf yapmayı planlıyor. Bu yapı sayesinde kar oranında %6 artış planlayan Volkswagen, tek platform üzerinden tüm markaların yönetimini yaparak kar etmeyi düşünüyor. 
 

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