Yeni Toyota Corolla sedan Çin’de ortaya çıkıyor

Toyota’nın Auris modelinin ismini değiştirerek Corolla HB modeline geri dönmesinin ardından Corolla Sedan beklenmeye başladı. Toyota’nın ülkemizde en sevilen modeli olan Corolla, 2019 yılında ülkemizde satışa sunulacak. Toyota’nın Prius modelinde de bulunan TNGA platformunda üretilecek olan otomobil Toyota’nın Türkiye fabrikasında üretilecek. Böylelikle ülkemizde üretilen ikinci hibrit model olacak olan Corolla Sedan’da dizel seçeneği bulunmayacak. Ağır kamuflajla yollarda olan Corolla Sedan, HB modeline benzer bir tasarıma sahip olacaktır.

Hibrit motorlara sunulacak olan Corolla, CH-R ve Prius’ta bulunan 1.8 litrelik Hibrit seçeneğine sahip olacak. 1.2 litrelik turbo benzinli motora sahip olacak olan otomobilin ülkemizde sadece iki farklı motor seçeneği ile sunulacağına kesin gözüyle bakılıyor.