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42 yıllık otomobili paletli kar aracına dönüştürdüler

Trabzon’da 2 oto ustası, 77 model Toros marka eski bir otomobile palet takarak aracı paletli kar aracına dönüştürdü. 1 yıl önce yapmaya başladıkları 42 yıllık otomobili geçtiğimiz günlerde çekici yardımı ile karla kaplı yaylaya çıkartan Gökhan Türkmen ve İskender Yavuz isimli ustalar kar üzerinde aracın performansını denemeyi ihmal etmedi.

  • İHA
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1 yıl önce yapmaya başladıkları 42 yıllık otomobili çekici yardımı ile karla kaplı yaylaya çıkartan ustalar kar üzerinde aracın performansını denemeyi ihmal etmedi

"KARDA ARAÇ KULLANMAYI ÇOK SEVİYORUZ"

Oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, ‘Paletli Toros’u kışın karda yaylalarda binmek için yaptıklarını söyledi. Otomobil hariç tüm aksamlarını kendilerinin tasarladıklarını maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL'nin üzerinde olduğunu kaydeden Türkmen “Kışın yaylalarda karda araç kullanmayı çok seviyoruz. Bunun için kafamızda böyle bir şey tasarlayıp yaptık. Paletleri kendimiz kestik, kaynaktık, vidaladık. Taşıyıcıları değiştirdik. Palete ayrı bir şase falan yaptık. Palete yön versin diye araçta 6 lastik kullandık. İş makinesi ve tank mantığı ile yaptık. Kafada tasarlayıp yaptık. Isınmak için içine tüp koyduk. Çünkü yaylalar soğuk oluyor” dedi.

"İLK KEZ BİZ TASARLADIK, YAYLADA TEST ETTİK"

Türkiye'de bu tarz bir araç olduğunu düşünmediğini kaydeden Türkmen “İlk kez biz tasarladık. Hızını ve kullanımını yaylaya çıkarak test ettik. Mükemmel bir araç oldu” diye konuştu.

 

 

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