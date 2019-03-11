‘Alaskan Ice Edition’ göründü

Eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan özel seri, buzul beyazı rengi, siyah ve kırmızı dış kaplamalarıyla göze çarpıyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri, modelin etkileyici ve güçlü tasarımını öne çıkarıyor. İç kısımda ise ses odaklamalı sistem, 6 stereo hoparlör ile üstün ses kalitesi sağlıyor. Renault Alaskan güçlü tasarımı, enerjik ön kısım ve atletik çizgilerinin yanı sıra segmentinin en yüksek yakıt verimliliğine ve en iyi ekonomisine sahip 2.3 litre Renault dCi motoru ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Alaskan, geniş bir yükleme alanına (2,5m2), 1 tonun üzerinde taşıma kapasitesine, 3,5 tonluk olağanüstü bir çekiş gücüne sahip. Ayrıca iç kısımda 5 adet geniş ve konforlu oturma yeri mevcut.