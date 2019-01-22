Alman otomobil dergisi BMW ile dalga geçti

BMW’nin amiral gemisi olan 7 Serisi, geçtiğimiz günlerde yeni yüzüyle karşımıza çıktı. Devasa büyüklükte ızgaraları ile dikkat çeken yeni 7 Serisi, tüm otomobil severler tarafından alay konusu haline geldi.

BMW’ye böyle bir tasarımın yakışmadığını söyleyenler ise BMW ile dalga geçmeye şimdiden başladılar. Dünyanın en büyük otomobil dergilerinden biri olan Auto Motor Sport dergisi de bu konuyu ele aldı. BMW’nin büyük ızgaraları ile internet sitesinde dalga geçen dergi, BMW’nin diğer modellerine bu büyük ızgarayı uyguladı ve nasıl görüneceğini gösterdi.

BMW i8: