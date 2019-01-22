Alman otomobil dergisi BMW ile dalga geçti
BMW’nin geçtiğimiz günlerde tanıtılan 7 Serisinin devasa ızgaraları, otomobil camiasında alay konusu olmaya devam ediyor. Alman otomobil dergisi olan Auto Motor Sport dergisi, Alman edisyonunda BMW’nin bu devasa ızgarası ile dalga geçti.
- TM Dijital Haber Merkezi
BMW’nin amiral gemisi olan 7 Serisi, geçtiğimiz günlerde yeni yüzüyle karşımıza çıktı. Devasa büyüklükte ızgaraları ile dikkat çeken yeni 7 Serisi, tüm otomobil severler tarafından alay konusu haline geldi.
BMW’ye böyle bir tasarımın yakışmadığını söyleyenler ise BMW ile dalga geçmeye şimdiden başladılar. Dünyanın en büyük otomobil dergilerinden biri olan Auto Motor Sport dergisi de bu konuyu ele aldı. BMW’nin büyük ızgaraları ile internet sitesinde dalga geçen dergi, BMW’nin diğer modellerine bu büyük ızgarayı uyguladı ve nasıl görüneceğini gösterdi.
BMW i8:
BMW M3:
Yeni BMW 3 Serisi:
E30 BMW 3 Serisi:
BMW M1:
BMW 1 Serisi:
BMW 2 Serisi Active Tourer:
BMW X2:
BMW M2:
E34 BMW 5 Serisi:
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