Audi'nin yeni modelleri az yakıt stratejisiyle dikkat çekiyor

Dünyadaki elektrikli ve hibrit otomobil yatırımları gün geçtikçe artıyor. Devletlerin fosil yakıtlar konusunda sert tutumları markaların buna yönlenmesini hızlandırıyor. Alman üretici Audi de bu elektrikli otomobil çalışmalarını son hızda devam ettiriyor.

E-tron adındaki elektrikli otomobili ile oldukça başarılı bir süreç yaşayan Audi, şimdi ise birçok modelini hibrit olarak satışa sunuyor. Yeni nesil TFSI motorların kullanıldığı hibrit otomobiller, 40 km’ye kadar hiç yakıt tüketmeden hareket edebiliyorlar.

FARKLI GÜÇLERDE FARKLI YAKIT TÜKETİMLERİ

Audi, hibrit seçeneğini sadece tek bir motor ile sınırlamamış. Audi’nin amiral gemisi olan A8’in uzun versiyonunda 60 TFSI adındaki seçeneği sunuluyor. 3.0 litrelik V6 motora sahip olan A8, 14.1 kWh’lık akü kapasitesine sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla sunulan otomobil, 443 beygir güç ve 700 Nm torku tekerleklerine aktarıyor. Q5, A6 ve A7 modellerinde 50 TFSI adındaki motor seçeneği ile hibrit sistem harmanlanmış. Bu sayede 295 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu motor sadece Comfort donanım seçeneğinde alınabilecek. S-Line gibi modellerde ise 55 TFSI seçeneği sunulacak olan araçların motoru 363 beygir güç ve 500 Nm tork değerine sahip olacak.

Dünyadaki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı gün geçtikçe artıyor. Devletlerin sert tutumları markaların buna yönlenmesini hızlandırıyor. Audi de bu elektrikli otomobil çalışmalarını son hızda devam ettiriyor. E-tron adındaki elektrikli otomobili ile oldukça başarılı bir süreç yaşayan Audi, şimdi ise birçok modelini hibrit olarak satışa sunuyor. Yeni nesil TFSI motorların kullanıldığı hibrit otomobiller, 40 km’ye kadar hiç yakıt tüketmeden hareket edebiliyorlar.

FARKLI GÜÇLERDE FARKLI YAKIT TÜKETİMLERİ

Audi, hibrit seçeneğini sadece tek bir motor ile sınırlamamış. Audi’nin amiral gemisi olan A8’in uzun versiyonunda 60 TFSI adındaki seçeneği sunuluyor. 3.0 litrelik V6 motora sahip olan A8, 14.1 kWh’lık akü kapasitesine sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla sunulan otomobil, 443 beygir güç ve 700 Nm torku tekerleklerine aktarıyor. Q5, A6 ve A7 modellerinde 50 TFSI adındaki motor seçeneği ile hibrit sistem harmanlanmış. Bu sayede 295 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu motor sadece Comfort donanım seçeneğinde alınabilecek. S-Line gibi modellerde ise 55 TFSI seçeneği sunulacak olan araçların motoru 363 beygir güç ve 500 Nm tork değerine sahip olacak.

GERÇEK ELEKTRİKLİDEN GELEN TEKNOLOJİ

Audi’nin hibrit teknolojisinin büyük çoğunluğu, elektrikli otomobilleri olan e-tron’dan alınmış. Rejeneratif fren sisteminin de daha geliştirildiğini söyleyen Audi yetkilileri, aracın maksimum yük altında 80 kWh’e kadar enerjiyi geri kazanabileceğini iddia ediyor.