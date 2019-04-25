Bakü sokakları 4. kez piste dönüştü

26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Azerbaycan Grand Prix'sinin koşulacağı sokaklar, araç ve yayalara kapatılarak piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın 4. kez ev sahipliği yapacağı, 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın koşulacağı sokaklar, araç ve yayalara kapatılarak piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve caddelerde güvenlik önlemleri artırılarak sokakların etrafı bariyerlerle çevrilirken, Azadlık Meydanı'ndaki "pit stop" alanı ile güzergahtaki tribünler hazır hale getirildi.

Tribünler, Azadlık ve Azneft meydanları, Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına kuruldu.

YURT DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Formula 1'in Azerbaycanlı organizatörü Baku City Circuit şirketine göre, yarışı 18 bin koltuklu ve 10 bini ayakta toplam 28 bin biletli seyirci izleyecek.

Biletlerin büyük çoğunluğu yurt dışından gelecek yarışseverlere satıldı. En çok bilet alan ülke vatandaşları arasında Rusya, Büyük Britanya, Gürcistan, Hollanda, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya yer alıyor.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek. Etkinlik kapsamında İngiliz pop müzik sanatçısı Jessie J ve ABD'li rapçi Cardi B Bakü'de sahne alacak.