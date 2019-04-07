Çinli otomotiv devi Changan, Gürcistan'da elektrikli araçlar üretecek

Güney Kafkasya'da ekolojik ürünlerin üretilmesi yönünde çalışan ilk endüstriyel işletme grubuna ilişkin sunum Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde ekolojik sorunlar yaşandığını ancak bunları çözmek için çeşitli projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu sorunların çözülmesi yönünde Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'da elektrikli araçlar üreteceğini aktaran Bakhtadze, "2020'den itibaren elektrikli araçları piyasaya sağlayabiliyoruz." dedi. Araçların ülkesinin Kutaisi kentinde üretileceğini bildiren Bakhtadze, "Fabrikanın kapasitesi 40 bin araç olacak. Bunun yüzde 50'si, yani 20 bini iç pazar için üretilecek, diğer 20 bini ise AB'ye ihraç edilecek. Araçların üzerinde 'Made in Georgia' olacak. Bu büyük bir başarıdır." şeklinde konuştu.