Citroen, Cenevre’de 100’üncü yaşa özel yeni konsept ile boy gösterecek

Cenevre Otomobil Fuarı açılışına gün sayarken, otomobil markalarının da fuarda tanıtacağı yenilikler gün yüzüne çıkıyor. Fransız Citroen markası da fuarda yeniliklerini ortaya koyacak. 100 yıldır üretim yapan Citroen, bu yıl dönümüne özel olarak Ami One Concept ismindeki araç ile fuarda dikkat çekmeyi başaracak. Tamamen şehir içi ulaşımı için geliştirilen konsept otomobil, 2.5 metre uzunluğunda olması ile şehrin yoğun trafiğinden herkesi kurtarıyor. Yüzde 100 elektrikli olan otomobili, Avrupa’da belirli ülkelerde 16 yaşının üzerinde olan sürücü belgesi olmayan sürücüler de kullanabilecek.

İSTER 5 DAKİKA İSTER 5 YIL

Ami One Concept, kiralama sistemi ile yollarda olacak. İsterseniz 5 yıl isterseniz de 5 dakika kiralayabileceğiniz bu otomobil, telefondan mobil uygulama ile kontrol edilebilecek.

Fuarda bir diğer konsept otomobil ise Citoren SpaceTourer The Citroenist Concept olacak. Citroen’in Van’ı olan SpaceTourer’ın tavanı açılabilen bir versiyonu olan bu araç, doğa tutkunlarının en büyük tercihi olacak. Yükselen tavan sayesinde daha geniş bir iç hacme sahip olan otomobili Avrupa kullanıcısı yollarda görmek isteyecektir.

%40 YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Fuarda yeni konseptlerin yanı sıra markanın ikonik modelleri Type A, Traction ve 2CV de yer alacak. Orijinal hallerine sadık şekilde korunan Type A, Traction ve 2CV modelleri güncel Citroën modellerinde sunulacak olan Collector Origins Edition donanımına da temel oluşturuyor. C1, C3, C3 Aircross Compact SUV, Yeni C4 Cactus ve Grand C4 SpaceTourer’ın Collector Origins Edition donanımına sahip versiyonları da fuarda yer alacak.

Fuarda Citroën’in C3 Aircross’un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross ve C5 Aircross’un Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid (PHEV) versiyonu da yer alacak. Hibrit modunda benzinli motorlara göre %40 yakıt tasarruf sağlayan bu model, ZEV (sıfır emisyon) modunda 135 km/s’e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor.