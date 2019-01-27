Daralan pazarda büyümesini sürdürecek

İç pazardaki daralmaya rağmen Peugeot Türkiye, çıtayı yükseltti. Türkiye’de 5 yıldır büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren şirket 2018 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 35 daralırken yüzde 4.9 pazar payı ile 7. sıraya yükseldi. Şirketin bu yılki hedefi ise pazar payını yüzde 5’e çıkarmak.

2019 yılı için öngörülerini aktaran Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’ın verdiği bilgiye göre Peugeot Türkiye, 620 bin 937 adetlik satışla zorlu kapanan 2018 yılında, 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 4.2’den yüzde 4.9’a taşıdı. Peugeot pazar payını en çok artıran 4. marka olurken satış sıralamasındaki yerini de iki basamak yükseltme başarısı göstererek 7. sıraya yerleşti. Binek araç pazarı satış sıralamasında da iki basamak yükselen Peugeot yüzde 4.1’den yüzde 5.1’e yükselttiği pazar payı ile 8. sırada yer aldı.

HEDEFİMİZ YÜZDE 5

Anaç “Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında 520 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz. Toplam satış hedefimiz 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek. Herşeyden önce müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Yeni Peugeot Rifter model lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz” dedi. Bu arada Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2.4 artırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü. 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.7 milyon adet araç satışı gerçekleştiren Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. Peugeot, 2017 yılında kırdığı hafif ticari araç segmentindeki rekorunu 2018 yılında yüzde 4 artırarak dünya genelinde 243 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi.

SUV ATAĞI BAŞARI GETİRDİ

Peugeot’un satış başarısının temelinde, pazar dinamiklerine paralel uygulanan ticari politikalar ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olmasının büyük payı oldu. Ayrıca son yıllardaki SUV atağı ve farklı müşteri kitlelerinin ihtiyacını karşılayan geniş ürün gamı da bu başarıda önemli bir rol oynadı. Peugeot, SUV 3008 satış rakamları ile 2018 yılını segmentinin podyumunda kapattı.