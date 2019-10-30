21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7596
  • 6,4054
  • 274.905
  • 98685.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yürütüyor

İtalyan-ABD´li araba üreticisi Fiat Chrysler ile Fransa'nın en büyük araç üreticisi ve Peugeot markasının sahibi PSA, 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

The Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu birleşme görüşmelerinde PSA'nın Yönetim Kurulu Çarşamba günü toplanarak Fat Chrysler ile potansiyel birleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.
 
Daha önce de Renault ile birleşme görüşmeleri yürüten Fiat Chrysler'in Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Renault´nun Mayıs ayında yaptığı birleşme teklifi için mevcut şartların ilerisi için elverişli olmadığını fakat şirketin yapılandırma sürecine girmeye hazır olduğunu söyledi.
 
La Stampa´da yer alan habere göre, Elkann, söz konusu teklifi bir "cesaret örneği" olarak tanımlarken, geçen ay Renault ile yapılan birleşme görüşmelerine Paris´teki siyasi sorunlar nedeniyle devam edilemediğini belirtti.

''Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Rize olmazsa Madrid’de sahada

Rize olmazsa Madrid’de sahada

Ekonomiye yerli buğday ile 165 milyon lira katkı

Ekonomiye yerli buğday ile 165 milyon lira katkı

Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın

Otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar

Otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar

Beşiktaş'ta vahşet: Evin bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet: Evin bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü

Dublörlü çete kandıramadı

Dublörlü çete kandıramadı
 

POPÜLER HABERLER

'Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat'

'Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat'

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA