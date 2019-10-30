Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yürütüyor
İtalyan-ABD´li araba üreticisi Fiat Chrysler ile Fransa'nın en büyük araç üreticisi ve Peugeot markasının sahibi PSA, 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar.
- DHA
The Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu birleşme görüşmelerinde PSA'nın Yönetim Kurulu Çarşamba günü toplanarak Fat Chrysler ile potansiyel birleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.
Daha önce de Renault ile birleşme görüşmeleri yürüten Fiat Chrysler'in Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Renault´nun Mayıs ayında yaptığı birleşme teklifi için mevcut şartların ilerisi için elverişli olmadığını fakat şirketin yapılandırma sürecine girmeye hazır olduğunu söyledi.
La Stampa´da yer alan habere göre, Elkann, söz konusu teklifi bir "cesaret örneği" olarak tanımlarken, geçen ay Renault ile yapılan birleşme görüşmelerine Paris´teki siyasi sorunlar nedeniyle devam edilemediğini belirtti.
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