İsterseniz 300 km/s hızı aşabilen bir otomobile, isterseniz de saatte 100 km/s hızı çok zor geçen bir otomobile sahip olun, lastikleriniz kötüyse hareket etmek oldukça zordur.

Lastik teknolojileri de bu gibi sorunları yok etmek, daha uzun ömürlü olmak ve her hava koşulunda aynı performansı göstermek için gelişiyor. Hızlı aşınan lastikler dışında lastiklerin en büyük düşmanı ise hava sıcaklığı farkları ve lastiğe gelen darbelerdir. Lastikleriniz bu nedenlerle patlayabilir.

Lastik üreticisi olan Goodyear, içerisinde hava bulunan lastikleri gün geçtikçe azaltıyor ve geleceğin lastiklerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösteriyor. Otonom uçabilen kara taşıtlarında kullanılabilecek olan Goodyear AERO modeli, farklı yenilikleri ile dikkat çekiyor.

LASTİĞE HAVA BASMAYA ELVEDA

Uçakların en büyük sorunu, içerisinde bulunan sıkıştırılmış hava nedeniyle ansızın patlayabilmeleridir. Bu sorun da kazalara ve sorunlara neden olabiliyor. Goodyear’ın bu yeni modeli, iç yapısında bir uçak pervanesine benzer yapısı ile dikkat çekiyor. Bu sayede patlama gibi riskleri bulunmayan lastiğin, içerisinde bulunan döner mil sayesinde yerden gelen kuvvetlerin absorbe edilmesi sağlayacak ve karaya basma anında sorunların yaşanmasını en aza indirgeyecek.

Basınçlı havaya sahip olmayan lastik, içerisindeki ispitler sayesinde ağırlığın üstesinden gelecek. Lastiğin üzerinde bulunacak olan optik algılama sistemleri aracın lastiğinin aşınması belirlenecek. Lastiğe gelecekte eklenecek olan yapay zeka işlemcisi ise aracın alt yapısından gelen veriler ile birleşecek ve bu sayede aracın hangi ortamda olduğu analiz edilerek olası sorunlar önceden tespit edilip çözümü hızlıca bulunacak.

Goodyear’ın Baş Teknoloji Yöneticisi Chris Helsel, Goodyear AERO ile ilgili olarak, “Kentsel ulaşımda karşılaşılan sorunların ve yoğunluğun çözümü olarak hava ulaşımına yönelen firmalarla birlikte gelişmiş lastik mimarisi ve malzemeleri alanında yürüttüğümüz çalışmalar, bizi hem geleneksel lastikler gibi kara yolunda kullanılacak hem de havada bir pervane sistemi gibi görev yapabilecek bir lastik tasarımını hayal etmeye sevk etti. Goodyear’ın konseptleri yeni hareket ekosisteminde lastik ve ulaşım teknolojileri açısından yeni tartışmaları teşvik ediyor.” diye konuştu.