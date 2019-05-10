Groupe PSA, 2021 sonunda Gliwice (Polonya) fabrikasında büyük hacimli van üretecek

Üretim ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Yann Vincent yapmış olduğu değerlendirmede: “Gliwice (Polonya) tesisimize yönelik müjde niteliğindeki bu haber Avrupa genelinde sinerji ve verimlilikle uygulamakta olduğumuz Mükemmel Tesis Programımızın başarılı olduğunu gösteriyor. Endüstriyel performans, hafif ticari araç pazarına daha fazla odaklanma ve müşterilerimize bu segmentte tüm markalarımızla en iyisini sunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor” dedi.

Groupe PSA Gliwice Fabrikasını yöneten Andrzej Korpak ise: “Büyük hacimli van üretiminin başlaması, Gliwice (Polonya) tesisinin geleceği için çok önemli bir kilometre taşı. Bu aynı zamanda ticari müşterilerin memnuniyeti için en yüksek verimlilik ve kalite seviyesine ulaşma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Üretim süreçlerimizi bu tür bir aracın üretimine hızla adapte edecek ve bize duyulan güveni boşa çıkartmayacağız.” şeklinde konuştu.

Avrupa hafif ticari araç pazar lideri olan Groupe PSA, Avrupa'daki pazar payını daha da artırmayı ve diğer bölgelerdeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Val di Sangro, İtalya'da bulunan ve FCA/PSA ortak girişimi olan SevelSud fabrikası; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ve Fiat Ducato olmak üzere büyük hacimli van üretimi ile son üç yılda üretim kapasitesini aştı.

Opel ve Vauxhall markalarının ortak büyük hacimli van platformuna geçişi, ek üretim kapasitesi gerektiriyor. Groupe PSA, potansiyelini ve rekabet gücünü artırmak için Gliwice (Polonya) üretim kapasitesini artırmaya karar verdi. Tesis, artan hafif ticari araç taleplerini karşılamak üzere dönüştürülecek ve büyük hacimli vana ait özel platform için uyarlanacak. Tesisin yapılacak olan yatırımla yılda 100.000 büyük hacimli van üretmesi planlanıyor.

Peugeot, Citroën, Opel ve Vauxhall markalarının büyük hacimli van segmentindeki üretim kapasitelerinin artması, Groupe PSA'nın 2021 yılından itibaren müşterilerine daha fazla araç sunmasını ve 10 yıldan daha uzun bir süre Gliwice (Polonya) bölgesinde üretime devam etmesini sağlayacak.