İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4384
  • EURO
    28,8512
  • ALTIN
    1613.1
  • BIST100
    8485.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Otomobil

Heyecanlandıran rakam! Sayı giderek katlanıyor

Türkiye'nin otomobili Togg'da Eylül ayı rakamları belli oldu. Togg Mayıs ayından bu yana başlayan teslimatlarda 5 bin 604 adedi yakaladı.

2 Ekim 2023 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Heyecanlandıran rakam! Sayı giderek katlanıyor
ABONE OL

Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirildiğini duyurdu. Teslimatların başladığı Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5 bin 604 adet T10X sahiplerine teslim edildi.

Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirildiğini açıkladı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.

  • Togg
  • Türkiye otonomobil
  • Eylül teslimatları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.