Jaguar XE yeni teknolojileri ile göz dolduruyor

Hintli Tata’nın satın almasının hemen ardından büyük bir ivme ile yenilenme sürecine giren İngiliz markası Jaguar, herkesin beklediğinin aksine binek araçlarına çok fazla yatırım yapmaya başladı. Tüm modellerini yenileyen marka, XE adında yeni bir model ortaya çıkarttı.

D segmenti Premium otomobiller arasında yerini alan XE, Jaguar’ın beklediği ivmeyi yakalayamadı ve çok fazla satış rakamına ulaşamadı. Fakat Jaguar, bu modeli ortadan kaldırmayı düşünmedi. Jaguar’ın elektrikli otomobili olan I-Pace’in ortaya çıkmasının ardından teknolojik çalışmalarını arttıran Jaguar, ilk olarak XE modelini yeniledi ve yeni teknolojilerle buluşturdu.

Daha yüksek donanımlar, daha kaliteli materyaller ve daha teknolojik detaylar kullanılan otomobilin Avrupa’daki satışı bu hafta başlayacak.

OTOMOBİLİ YENİDEN İCAT ETTİK

XE ile ilgili konuşan tasarım yönetmeni Ian Callum, “XE, genç tasarım ekibimizin kullanmayı sevdiği bir otomobil ve favorileri arasında yer alıyor. Bu otomobil mekanik olarak kusursuz olabilir. Fakat zorlu bir rekabetle karşı karşıyayız ve iddialı görünmemiz gerekiyor. Eski XE’yi eleştirecek olursam iç mekanının aracın kalitesinin çok altında kaldığını söyleyebilirim ancak bunu tamamen düzelttik ve aracı bir anlamda tüm otomobili yeniden icat ettik” dedi. Yenilenen XE, eski versiyonunda yer alan giriş seviyesi donanımını tamamen yok etti. Yeni modelde tüm donanımlarda 18 inçlik jantlar, LED farlar ve stoplar standart olarak sunulacak. İç mekanda ise Jaguar I-Pace’de gördüğümüz daha zarif çizgilere sahip direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Tüm XE modellerinde standart olarak ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası yer alacak.

2 FARKLI GÖVDE 3 FARKLI DONANIM

Jaguar XE, standart ve R-Dynamic gövde kitleri ile alınabilecek. Daha sportif görünen R-Dynamic donanımı Jaguar’ın sportif yönüne de vurgu yapıyor. İç mekanda ise S, SE ve HSE seçenekleri ile alınabilecek otomobilin biraz kafa karışıklığı yaratacağı düşünülebilir fakat Jaguar tasarımcıları aracın bu donanımlarının insanların daha rahat tercih etme şansını arttıracağını ve bazı dayatmaları da insanların üzerinden kaldırdıklarını söylüyorlar. Callum, “Sportif görünümlü bir otomobil isteyen müşteri mutlaka en yüksek motor seçeneğini ve en yüksek donanımı alacak diye bir zorunluluk yapamayız” diyerek bu sistemin aslında ne kadar mantıklı olduğuna vurgu yapıyor.

XE için motor seçenekleri azaltıldı fakat daha da geliştirildi. 2.0 litrelik dizel ve benzinli Ingenium motor seçeneklerine sahip olacak olan otomobilin benzinli seçeneğinde 250 ve 300 beygirlik seçenekler sunulacak. Dizel motorda da 180 beygir güç sunacak olan XE, 2021 yılının ocak ayında Avrupa’da devreye girecek RDE2 NOx standartlarını karşılayan ilk dizel otomobil oldu. Yeni motor Jaguar’ın iddiasını göre standart bir benzinli motora göre yüzde 25 daha düşük yakıt tüketimine sahip.

SERT PLASTİĞE YER YOK

Aracın iç mekanı hakkında konuşan iç tasarım başkanı Alister Whelan, aracın döşeme kalitesinin yükseltildiğini, dikişlerde dahi daha kaliteli malzeme kullanıldığını söyledi. Aracın tüm sert plastik aksamının yok edildiğini ve aracın en kör noktasında dahi yumuşak plastik kullanıldığını söyleyen Whelan, aracın kadranlarını artık dijital olarak alınabileceğini, ClearSight dikiz aynası ile daha güzel bir görüntü elde edilebileceğini söyledi.