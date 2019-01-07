Honda satış rekoru kırdı

Honda Türkiye, 2018 yılını, kendi satış rekorunu kırarak kapattı. Honda, 2017 yılında gerçekleştirdiği tarihinin en yüksek satışı olan 26 bin 421 adedi, 2018 yılında 28 bin 661’e taşıyarak yeni bir rekora daha imza attı. Bu artışla, otomobil ve hafif ticari toplam pazarının ilk 10 markası arasında satış adedini artıran tek marka oldu.

Stratejik olarak filo satışları yerine perakende müşteri satışlarına odaklanıp, daralan pazarda büyüme başarısı gösteren Honda, toplam satışlarını geçen yıla oranla yüzde 8,5 artırarak pazar payını yüzde 5,9’a çıkardı. Honda Türkiye bu pazar payı artışı ile daralan pazarda büyüme gösteren 3 markadan biri olma başarısını elde etti. Toplam otomotiv pazarı içerisinde yüksek satış adetlerine sahip markalar baz alındığında ise Honda, 2018 yılında satış rakamlarını en çok artıran marka olarak öne çıktı. Bu sonuçlara göre Honda otomobil pazarında en çok satış yapan altıncı marka oldu.

Honda için 2018 yılının bir diğer başarısı ise Ekim ayında ‘Türkiye’de en çok satılan otomobil markası olmasıydı. Honda aldığı bu birincilikle Türkiye otomobil pazarında birincilk elde eden ilk japon markası oldu. Türkiye’de sergilediği başarıyı Honda’nın global pazarında da koruyan Honda Türkiye, bu yıl da İngiltere’den sonra Avrupa’da en çok satış yapan ülke olma başarısını sürdürdü.

Civic’in başarısı 2018’e damga vurdu

Honda’nın başarılarında kilit noktası olan Civic Sedan modeli de Ağustos, Eylül ve Ekim ayları olmak üzere üst üste 3 ay boyunca Türkiye’nin en çok satan modeli oldu. 2018 yılında 4 bini dizel olmak üzere toplam 23 bin 799 adet satılan Honda Civic Sedan, yıl genelinde de en çok satılan 3’üncü model olma başarısını elde etti. Filo satışları çıkartıldığında ise bireysel müşterilerin en çok tercih ettiği model Civic sedan oldu.

3 adet NSX satıldı

Sportif ruhu ile dikkat çeken tasarımlara imza atan Honda, 2018 yılında Civic Type R ve NSX modelleriyle de dikkat çekti. Super Sport kategorisinde rol aldığı ve Avrupa’da yalnızca 5 ülkede satılan NSX modelinden 2018 yılı içinde 3 adet satıldı. Honda Türkiye bu başarı ile toplam NSX satışını 5’e çıkarmış oldu. ‘Hot Hatch’ sınıfının en güçlü modellerinin başında gelen, Honda’nın dikkat çekici diğer modeli ise Civic Type R oldu. Honda, 2018 yılını toplam 19 adet Civic Type R satışı ile kapattı.