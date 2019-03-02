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Hyundai, B ve C SUV'de global başarısını ilan etti

Koreli üretici Hyundai’nin Crossover segmentindeki yatırımları ile B ve C SUV segmentinde global olarak 1.5 milyon adetlik satışa ulaştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dünyada otomobil tercihlerinde büyük bir değişim yaşanıyor. Crossover’ların piyasaya çıkmasının ardından insanların yöneldiği bu araçlar, markaların da daha hızlı büyümelerini sağladı. Güney Koreli üretici Hyundai’de bu segmente yaptığı yatırımların ekmeğini yemeye başladı.
 
1,5 MİLYON ADETLİK SATIŞ SAĞLADI
 
Geçtiğimiz yıl yenilenen Tucson ve tamamen yeni olarak satışa çıkan Kona modeli sayesinde büyüme ivmesini arttıran marka, yüzde 18 büyüme gösterdi. Bu büyümede en büyük katkı ise çoğunluğunun B ve C SUV segmentinin oluştuğu 1.5 milyon adetlik SUV satışı ile sağlandı.
 
Farklı pazarlarda farklı motor seçenekleri sayesinde insanların tercihi olan bu araçlardan Tucson, 2018 yılında gerçekleştirdiği 569.967 adetlik satış ile “En İyi 30 SUV” segmentinde dördüncü sıraya yükselmiş oldu.
 
TÜM OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN YÖNELDİĞİ SEGMENT OLDU
 
Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Son yıllardaki hızlı yükselişle beraber, SUV modeller otomotiv sektörünün ana gündem maddesi haline geldi. Ayrıca, son beş yılda yüzde 69 büyüme kaydeden SUV segmentindeki en iyi modellerden birini sunuyor olmamız, bizim için de ayrı bir gurur kaynağı. Özellikle Tucson modelimizle hem marka bilincimizi hem de satışlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Ayrıca, yakın zamanda global olarak satışa sunulacak olan Tucson 48V Mild Hybrid ile satışların ivme kazanacağını düşünüyorum” dedi.

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