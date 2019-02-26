İkinci el otomobil alırken eskpertiz artık bir zorunluluk

Her yıl binlerce kişi ikinci el otomobil almak için yüzlerce kilometre yol kat ediyor. Gittiği şehirlerde alacağı araca iyi bir ekspertiz firması arayan kişiler, bazen kötü yerler yüzünden mağdur duruma düşürülüyor.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ŞİRKET SORUMLU OLACAK

Vakit ve maddiyat kaybına neden olan bu olaylar artık yeni kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik gereğince ekspertiz şirketinin sorumluluğunda olacak. Ekspertiz raporları artık, TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi olan şirketler tarafından düzenlenebilecek ve rapordaki tüm bilgilerin doğruluğu da ekspertiz yapan şirketin sorumluluğunda olacak.