İlk elektrikli motosikletleri ortaya çıktı

Yüksek hacimdeki motorları, uzun yolda keyifli sürüşü ve bir otomobilden farksız donanımları ile ön plana çıkan Harley Davidson’ın geleceğe yönelik yaptığı yeni elektrikli motosikleti LiveWire, Las Vegas’ta gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) ortaya çıktı.

Harley Davidson’ın ikonik modellerinden esinlenerek yapılan motosiklet, 883 modeline benzer bir tasarıma sahip. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve güçlü elektrikli motora sahip olan motosiklet, 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 sn gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Şehir içi kullanımda tek şarj ile 110 km yol gidebilen motosiklet, tamamen sessiz yapısı ile dikkat çekiyor.

Harley Davidson’ın H-D Revelation adını verdiği elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde motorun ürettiği torku kayıpsız olarak yere aktaran motosiklet, debriyaj, vites gibi ekipmanlar bulundurmuyor. Fren enerjisi geri kazanım sistemi ile bataryasını frenleme anında da şarj edebilen motosiklet, H-D Connect adındaki sistem ile menzili, son sürüş tarzı, elektrik tüketimi gibi detayları cep telefonundan kullanıcısına gönderebiliyor.

Minimum titreşim, ısı ve ses için tasarlanan elektrik sistemi, Harley Davidson tarafından kusursuz olarak tanımlanıyor. Motosikletin dışına konulan hoparlör vasıtası ile devir arttıkça gerçek bir Harley sesi çıkaran motosiklet, Elektronik Şasi Kontrolü, ABS ve çekiş kontrol sistemine sahip.