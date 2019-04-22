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İlk tercihimiz dizel-düz vites-sedan

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye’deki 650 otomobil bayisinde gerçekleşen, yaklaşık 3 milyon adetlik ikinci el araç satışının incelenmesiyle ortaya çıkardığı ‘Türkiye’nin İkinci El Haritası’nı açıkladı.

  • KAAN ZENGİNLİ
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İkinci el otomotiv pazarında satışa sunulan tüm modeller hakkındaki verilere en kolay ve en çabuk şekilde ulaşılmasını sağlayan Cardata’nın araştırmasına göre, 2018’de tüketicilerin ikinci eldeki tercihi; dizel motor, manuel şanzıman ve sedan karoserli otomobil kombininden oluştu. Araştırma ile Türkiye ikinci el pazarının adeta röntgenini çektiklerini dile getiren Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geleneksel olarak yaptığımız bu stratejik veri paylaşımıyla otomotiv sektörünün geneline ışık tutarken, ikinci eldeki eğilimleri de ortaya koyarak, tüketicilerin satın alma planlamalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.  

BEYAZ İLK SIRADA 

Yalçın, “Bu araştırma ile sektörün tercihlerinin aslında hangi eğilimler doğrultusunda olduğunu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Ayrıca araştırma kapsamında ikinci elde satılan araçların yaklaşık yüzde 44.5’inin beyaz, yüzde 22.7’inin gri ve yüzde 15.5’inin de siyah renkte olduğunu tespit ettik” diye konuştu. Hüsamettin Yalçın, Cardata’nın, Türkiye’de ikinci el pazarında satılan 59 markaya ait 11 bin 204 adet modelin güncel ve doğru 2.el ve 0 km fiyat değerini sunmasının yanı sıra, her bir aracın teknik ve donanım bilgilerini sadece 8 saniyede verebilen Türkiye’deki tek dijital sistem olmasıyla ön plana çıktığını vurguladı. 

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