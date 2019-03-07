2 Bakanlık kapalı otoparklara kabul edilmeyen LPG’li araçların kabulü için çalışmalara başladı

Ülkemizde kapalı otoparkların LPG’li otomobillere uygun olmaması nedeniyle yaklaşık 22 yıldır kapalı otoparklara LPG’li otomobiller giriş yapamıyor. Bunun nedeni ise bazı otoparkların havalandırma standartları ve emniyet sensörüne sahip olmaması. Bu sensörler ve havalandırma sistemine sahip olmayan otoparklara giremeyen otomobil sahipleri özellikle açık otoparkı olmayan AVM’lerde çok büyük sıkıntılar çekiyorlar.

Uzun yıllardır yasalar ile de sensörü olsun ya da olmasın girişi yasaklanan LPG’li otomobiller artık kapalı otoparklarına kavuşuyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in LPG’li otomobillerin kapalı otoparklara kabul edilmesi ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında LPG’li araç sahiplerinin gözü kulağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yapacağı açıklamaya çevrildi. Üç bakanlığın birlikte yürüttükleri çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

TRAFİKTEKİ OTOMOBİLLERİN YÜZDE 38’İ LPG’Lİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı istatistik bilgilerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 38,8’i LPG’li olarak yollarda bulunuyor. LPG’li otomobiller Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 17.08.2000 tarihli 24143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda LPG’li otomobiller için otopark yasağı başladı. Bu yönetmelik doğrultusunda aracın ön ve arka camlarına LPG ibaresi yapıştırılmaya ve bu araçların girişinin yasak olduğuna dair kapalı otoparklara yazılar asıldı. 2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Koruması Hakkındaki Yönetmelikteki” madde 60-4’te yer alan “LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz.” ifadesi yayımlandı.

AVRUPA’NIN NEREDEYSE TAMAMINDA SERBEST

Avrupa’da da çok fazla kullanılan LPG’li otomobiller ülkemizdeki otomobillerden çok daha rahat hareket edebiliyorlar. Avrupa’da bulunan LPG’li araçlarda herhangi bir etiket yer almıyor ve araçların kapalı otoparklara girişi serbest. Örneğin Fransa’da emniyet valfine sahip olan otomobiller kapalı otoparklara girerken, sadece valf bulunmayan otomobiller otoparklara giremiyor.

Ülkemizdeki LPG yönetmeliği gereği emniyet valfi bulunmayan otomobiller muayeneden geçemiyor ve bu nedenle trafikteki seyir halinde olan LPG’li araçlar Avrupa’daki otomobillere göre çok daha güvenli oluyor.