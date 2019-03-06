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KIA'nın elektrikli otomobili 452 km’ye kadar menzil sunuyor

Güney Koreli üretici KIA’nın Cenevre Otomobil Fuarı’nda tamamen elektrikli dört kapılı bir sedan konsepti tanıttı. Markanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olan yeni e-Soul, 452 km’ye kadar menzili ile dikkat çekti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cenevre’de elektrikli dünyanın bir diğer katılımcısı da KIA oldu. Geleceği elektrikli otomobillerde gördüğünü belirten KIA, tamamen elektrikli dört kapılı bir sedan konseptini Cenevre’de ortaya çıkarttı. Bunun dışında tamamen elektrikli e-Soul modelini tanıtan markanın üçüncü otomobili de yollara çıkmaya hazır anlamına geliyor. Ürünlerini giderek hibrit ve elektrikli modellere dönüştüren KIA, yeni konseptinde gelecekten izleri de bizimle paylaştı.
 
MARKANIN FELSEFESİNDE BİR KONSEPT
 
KIA’nın tanıttığı yeni konsept otomobilde markanın karakteristik tasarım felsefesine sadık kalınmış. KIA’nın dört kapılı tamamen elektrikli sedan otomobili olan yeni konsept, tüm modellerden birer parça içeriyor. İç mekanında 21 adet boydan boya ekrana sahip olan modelde teknoloji her noktada ön planda tutulmuş.
 
 
450 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL
 
KIA, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yollara çıkartacağı 3. modelini tanıttı. e-Soul adını verdiği yeni otomobil, KIA Soul modelinin tamamen elektrikli hale çevrilmişi. Markanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olan yeni e-Soul, 452 km’ye kadar menzil sunuyor. Yeni nesil bataryalara sahip olan otomobil, yaz aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. İki farklı motor ve batarya seçeneğine sahip olan otomobil, 39.2 kWh’lık batarya ile standart olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak 64 kWh kapasiteye sahip olan otomobil, 64 kWh’lik versiyonda 204 beygir gücündeki motora sahip oluyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.6 sn’de tamamlayan otomobil, yeni WLTP testlerine göre en verimli otomobillerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
 

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

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