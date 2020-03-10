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Otomobil

Kia'nın mart kampanyası belli oldu

Güney Koreli üretici KIA, mart ayına özel hazırladığı kampanyalarla otomobil satışlarının sürdüğü açıklandı. Kampanyalar çerçevesinde markanın Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo modellerinde özel faiz ve vade kampanyaları bulunuyor.

10 Mart 2020 Salı 11:54 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:54

Kia, mart ayına özel hazırladığı kampanyasını duyurdu. Markanın SUV segment temsilcisi Sportage, bu ay açıklanan kampanyaya göre 70.000TL’ye 18 ay yüzde 0,49 faiz avantajı sağlanırken, Picanto, Stonic ve Ceed’te için de özel faiz şartları bulunuyor.

SPORTAGE’DA BÜYÜK AVANTAJ

Kia’nın SUV segment temsilcisi Sportage, mart ayına özel olarak 70 bin TL’ye, 18 ay yüzde 0,49 faiz fırsatıyla satılıyor. 136 beygirlik güç üreten 1.6 litrelik dizel motora sahip ve otomatik şanzımana sahip olan Sportage, iç ve dış tasarımı, konfor özellikleri ve donanım özellikleriyle müşterilerine sunuluyor.

YENİ XCEED’DE YÜZDE 0.49 FAİZ FIRSATI

Kia'nın yeni SUV modeli XCeed'de ise mart kampanyası kapsamında 50.000 TL‘ye 12 ay yüzde 0.49 faiz kampanyasıyla alternatif sunuluyor.

Yeni XCeed; 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof’u, yüksek teknolojiye sahip LED ön farları, 3D arka LED farları ve  donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

30 BİN TL’YE YÜZDE 0.49 FAİZ AVANTAJI

Kia'dan yapılan açıklamaya göre; Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modellerinde de özel fırsatlar bulunuyor. B SUV segmentinde bulunan Stonic, B segment temsilcisi Rio, A segmentinde Picanto, C hatchback segmentindeüretilen Ceed, 30 bin TL’ye 15 ay yüzde 0,49 faiz fırsatı bulunuyor.

Kia'nın ticari modeli Bongo’da bu ay yapılan kampanyaya göre, 40 bin TL’ye sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

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