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Lotus modelleri yeni Çin fabrikasında üretilecek

İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus, SUV pazarının kızışmasının ardından yeni modeller için kolları sıvadı. Bu çalışmalar neticesinde Lotus’un Çin’e 1,3 milyar dolarlık yatırımla kurduğu tesis çok yakında üretime geçecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus’un yeni sahibi olan Çinli marka Geely, yılda 150 bin araç kapasitesine sahip olan 1,3 milyar dolarlık bir tesis inşaatına başladı. Geely altındaki genişlemesi sonucunda yeni SUV’lar ve yeni otomobiller üretecek olan Lotus, bu sayede pazardaki payını da artırmış olacak.
 
“Lotus Cars, Geely’nin desteği ile heyecan verici bir canlanma geçiriyor ve markanın üretim alanını küresel olarak geliştirmek, şirketin stratejisinin önemli bir parçasıdır.” diyen Lotus yetkilileri, Geely’nin markaya daha fazla yatırım yapacağının da sinyallerini verdi.
 
Porsche Cayenne’e tam bir rakip olacağı düşünülen yeni Lotus SUV, markanın geleneksel yapısının çok dışına çıkmayacak. Çin’e kurulan fabrikanın İngiltere’de üretilen Lotus spor otomobillerine etkisi olmayacağını açıklayan yetkililer, bu fabrikada aynı zamanda Geely’nin modellerini de üretecekler.

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