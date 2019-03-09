18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Mitsubishi Cenevre’de yeni crossoverı 'Engelberg Tourer'i tanıttı

Otomobil dünyasında crossover segmenti giderek çekişmeli bir hal alıyor. Japon üretici Mitsubishi’de SUV dünyasındaki yeteneklerini crossoverlara aktarıyor. Bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mitsubishi Engelberg Tourer modelini tanıtarak crossover segmentine yeni bir rakip getirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Crossoverlar dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri olmaya başladı. Yerden yüksek yapıları, MPV kadar geniş iç mekanları ile her tarzdan insanın ilgisini çeken otomobiller, markalarında bu segmente ağırlık vermesine neden oldu. Neredeyse her otomobil fuarında gördüğümüz crossoverlar bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yerini aldı. Mitsubishi’de bu furyaya katılan markalar arasında yer alıyor. SUV’larda olan tecrübesini artık daha küçük segmente aktarmaya çalışan Mitsubishi, Engelberg Tourer adında yeni bir crossover ile karşımıza çıktı. Mitsubihi tarafından geliştirilen elektrikli motor sistemine sahip olan otomobil, dört çeker teknolojisine de sahip. PHEV yani dışarıdan şark edilebilir hibrit sisteme sahip olan bu otomobil, motordan da pillerini şarj edebiliyor.
 
 
CENEVRE'DE İKİ YENİLİK DAHA DUYURDU
 
Fuarda Mitsubishi standından iki yenilik daha bulunuyordu. Eylül ayında ülkemizde satışa çıkacak olan L200 modeli ve ülkemizde ne zaman satılacağı belli olmayan ASX modeli. ASX önceki neslinde dizel manuel seçeneği ile ülkemize gelmişti fakat yeni motorları ile ülkemize gelecek mi? Merak ediyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

"FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye'ye aittir"

'FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye'ye aittir'

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

FETÖ, takım elbisede "renk talimatı" bile vermiş

FETÖ, takım elbisede 'renk talimatı' bile vermiş

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

139 teröristi deşifre etti

139 teröristi deşifre etti

Deşifre olmadan önce 'Fuat Avni'ye bilgi sızdırdıkları tespit edildi

Deşifre olmadan önce 'Fuat Avni'ye bilgi sızdırdıkları tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Test sürüşü başlıyor

Test sürüşü başlıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA