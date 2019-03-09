Mitsubishi Cenevre’de yeni crossoverı 'Engelberg Tourer'i tanıttı

Crossoverlar dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri olmaya başladı. Yerden yüksek yapıları, MPV kadar geniş iç mekanları ile her tarzdan insanın ilgisini çeken otomobiller, markalarında bu segmente ağırlık vermesine neden oldu. Neredeyse her otomobil fuarında gördüğümüz crossoverlar bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yerini aldı. Mitsubishi’de bu furyaya katılan markalar arasında yer alıyor. SUV’larda olan tecrübesini artık daha küçük segmente aktarmaya çalışan Mitsubishi, Engelberg Tourer adında yeni bir crossover ile karşımıza çıktı. Mitsubihi tarafından geliştirilen elektrikli motor sistemine sahip olan otomobil, dört çeker teknolojisine de sahip. PHEV yani dışarıdan şark edilebilir hibrit sisteme sahip olan bu otomobil, motordan da pillerini şarj edebiliyor.

CENEVRE'DE İKİ YENİLİK DAHA DUYURDU

Fuarda Mitsubishi standından iki yenilik daha bulunuyordu. Eylül ayında ülkemizde satışa çıkacak olan L200 modeli ve ülkemizde ne zaman satılacağı belli olmayan ASX modeli. ASX önceki neslinde dizel manuel seçeneği ile ülkemize gelmişti fakat yeni motorları ile ülkemize gelecek mi? Merak ediyoruz.