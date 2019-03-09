Mitsubishi Cenevre’de yeni crossoverı 'Engelberg Tourer'i tanıttı
Otomobil dünyasında crossover segmenti giderek çekişmeli bir hal alıyor. Japon üretici Mitsubishi’de SUV dünyasındaki yeteneklerini crossoverlara aktarıyor. Bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mitsubishi Engelberg Tourer modelini tanıtarak crossover segmentine yeni bir rakip getirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Crossoverlar dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri olmaya başladı. Yerden yüksek yapıları, MPV kadar geniş iç mekanları ile her tarzdan insanın ilgisini çeken otomobiller, markalarında bu segmente ağırlık vermesine neden oldu. Neredeyse her otomobil fuarında gördüğümüz crossoverlar bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yerini aldı. Mitsubishi’de bu furyaya katılan markalar arasında yer alıyor. SUV’larda olan tecrübesini artık daha küçük segmente aktarmaya çalışan Mitsubishi, Engelberg Tourer adında yeni bir crossover ile karşımıza çıktı. Mitsubihi tarafından geliştirilen elektrikli motor sistemine sahip olan otomobil, dört çeker teknolojisine de sahip. PHEV yani dışarıdan şark edilebilir hibrit sisteme sahip olan bu otomobil, motordan da pillerini şarj edebiliyor.
CENEVRE'DE İKİ YENİLİK DAHA DUYURDU
Fuarda Mitsubishi standından iki yenilik daha bulunuyordu. Eylül ayında ülkemizde satışa çıkacak olan L200 modeli ve ülkemizde ne zaman satılacağı belli olmayan ASX modeli. ASX önceki neslinde dizel manuel seçeneği ile ülkemize gelmişti fakat yeni motorları ile ülkemize gelecek mi? Merak ediyoruz.
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