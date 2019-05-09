Motorunuza ekstra 5 yıl garanti

Bulunduğu çoğu ülkede 100 yılı aşkın süredir yatırımlar ve operasyonlar yapan Mobil, Türkiye’ye 1900’lü yılların başında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında girmiştir. Firma olarak 114 yıldır Türkiye’de faaliyet göstererek ülkemizde kurulan ilk madeni yağ ve akaryakıt firması ünvanını taşıyoruz. Önceki yıllarda petrol arama, rafinaj ve LPG faaliyetlerimiz de bulunmaktaydı. Fabrikamız, Mobil 1 Center çalışanları ve distribütörlerimizle 500 kişilik bir aileyiz.

Dünya çapında 100 yılı aşkın geçmişimizle global bir şirketiz. Otomotiv yağlarında Mobil 1, ticari araç yağlarında Mobil Delvac 1 ve endüstriyel yağlarda ise Mobil SHC serisi ile bilinen sentetik yağları tüketicilere sunuyoruz. 1973 yılından beri dünya piyasasında olan sentetik yağların öncüsü olan bir markayız. Mobil 1, 70 değişik otomotiv marka ve model tarafından ilk dolum yağları olarak kullanılıyor. Bu markalar arasında Porsche, Bentley, Aston Martin, Chevrolet, Peugeot, Toyota, Mercedes-Benz AMG serisi ve Nissan markasının belli modelleri yer alıyor. Tüketici tarafından kalite algısı yüksek bir markayı sektöre sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yarış otomobillerinin tercihi

Mobil 1 ile birlikte pek çok otomobil yarışında sponsorluk yapıyor ve yağlarımızı ağır pist şartlarında yüksek performanslı araçlarda test etme şansı yakalıyoruz. Örneğin Formula 1’de Aston Martin Red Bull Racing takımıyla, Nascar yarışlarında Ford takımıyla; Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) Toyota’yla, ünlü Le Mans yarışları ile bilinen dünya dayanıklılık yarışlarında (WEC) ise hem Porsche hem de Toyota’nın sponsorluklarını üstleniyoruz. Yine Paris Dakar rallisinde ise büyük otomotiv gruplarından birinin sponsorluğunu sürdürüyoruz. Hem marka bilinirliğini artırmak hem de en zor şartlarda yağlarımızı test etmek adına bu yarışların sponsorluğunu üstleniyoruz. Örneğin bir Formula 1 yarışını düşündüğümüzde motor sıcaklıkları zaman zaman 950 C derecelere kadar çıkarken, devir saati ise dakikada 125 bin deviri görebiliyor. Bu inanılmaz rakamlar altında motora yağlama yapılıyor ve böylesi yarışlarda 4 bin defa vites değiştirildiği ve her 1.3 saniyede bir yarışçının vites değiştirildiği göz önüne alındığında, saç kılının yarısı kadar olan, 20 mikron kalınlığındaki yağ filmi ile motor parçalarını aşınmaya karşı koruyoruz. Dolayısıyla bu yarışlarda yağlarımızı ve teknolojimizi araç üreticileriyle birlikte test etme şansı yakalarken marka bilinirliğimize de katkı sağlamış oluyoruz.

Dünya ve Türkiye’de üretim

Dünya üzerindeki 30 ülkede Mobil’in üretim tesisleri yer alıyor. Global bir şirket olan Mobil, networkünü optimize ederek hangi ülkede hangi yağlarını üretip hangi ülkelere tedarik edileceğini belirleyen bir şirkettir. Üretim yapan bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olması jeopolitik önemimizi göstermektedir. Güney Rusya, Balkan Ülkeleri, Orta Asya, Orta Doğu ve İsrail’den oluşan 14 farklı ülkeye Türkiye’den ihracat gerçekleştiriyoruz. Toplamda yıllık 8 milyon litrelik madeni yağ ihracatımız bulunuyor.

Madeni yağ pazarında öncü

Ülkemiz madeni yağ pazarında Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ardından Avrupa’da 4. sırada geliyor. Bu nedenle pek çok firmanın gözünün önünde olan bir pazara sahibiz. Yıllık 450 bin tonluk madeni yağ hacmine / pazarına sahip olan bir ülkeyiz. Bu da 500 milyon litreye karşılık gelir. Bu rakamın yarısından fazlası olan yaklaşık 250 bin tonu motor yağlarıdır (binek, hafif ticari ve ağır vasıta). Dağılıma baktığımızda da otomobil dışında hafif ticari araç motor yağlarının yaygın olduğunu görebiliyoruz. Türkiye aynı zamanda bir hafif ticari araç ülkesi ve Avrupa’ya göre çok fazla hafif ticari araç üretim ve kullanımımız bulunuyor. Otomotiv yağlarının dışında, endüstriyel yağlar, havacılık, denizcilik ve proses yağları gelmektedir.

2018 yılına bakış

2018 yılına planlarımız doğrultusunda başlayarak başarılı bir giriş yaptık. Özellikle ilk 6 ay beklentilerimiz paralelinde seyretti. İkinci 6 aylık dönemde arka arkaya yaşanan kur artışlarından dolayı Türkiye’nin girmiş olduğu ekonomik zorluklar bizi de elbette etkiledi. Türkiye pazarındaki geçmiş tecrübelerimizin sayesinde aldığımız önlemler ve stratejik yönetimle hedeflerimizi yakalayarak yılı bitirmeyi başardık.

2019 ve gelecek tahminleri

2019 yılı elbette herkes için zorlu bir yıl olacak. Biz Mobil olarak, otomotiv sektöründe bir üretim daralması, buna bağlı olarak yeni araç satışlarında küçülme olmasını bekliyoruz. Bunların yanında, 2.el araç satışlarında ve araç bakımlarında orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor ve planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz. İhracatımız 14 ülkeye devam ederken Türkiye’de %3’lük bir büyüme hedefliyoruz.

Bununla birlikte ülkemizde sayısı 12 milyon 700 bin olan binek oto pazarının önümüzdeki 5 yıl içerisine 16 milyonu geçeceği ve yüzde 20 ila 25 arasında büyüme gerçekleşeceği düşünülüyor. Benzer şekilde sayıları 4.3 milyonun üzerinde olan hafif ticari araç pazarında da bu büyüme gerçekleşecektir.

Mobil 1 Center’ların önemi

Hızlı ve güvenli bir yağ değişimi ve bakım istasyonu olan Mobil 1 Center konsepti, Mobil’in son birkaç yıldır portföyünde olan ve dünya çapında geliştirmelerinin sürdüğü bir yapılanma olarak öne çıkıyor. Mobil 1 markasının bilinirliği, standartlarımızın yüksek oluşu, bu standartları servislerimize yansıtmamız, tüketiciye güven vermesi ve Mobil 1 Center ustalarının yağ konusunda bilgili oluşu, bu konseptin avantajlarını oluşturuyor.

Verilen hizmetler

Türkiye’nin 37 ilinde yer alan Mobil 1 Center’larda ücretsiz olarak sunulan 10 nokta kontrolü ile birlikte değişim ihtiyacı olabilecek fren bakımları gibi konularda kullanıcılara hizmet vermekte ve bilgilendirmekteyiz. Son birkaç yıldır büyüyen konseptimiz aynı zamanda franchise şirketler arasında da görülmeye başladı. Bu noktada ücret alan bir yapımız olmadığı gibi distribütörlerimiz aracılığı ile bu merkezleri daha bilinir ve görünür hale getirmekteyiz. Avrupa, Rusya, Afrika, ve Orta Doğu’nun da yer aldığı bölgemizde 500 adet Mobil 1 Center’a sahip olan Rusya’nın ardından 70 adet ile Türkiye olarak ikinci sırada yer alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise 2 lokasyonda varız. 2019 yılı hedeflerimiz arasında Türkiye’de 15 adet Mobil 1 Center servis noktası eklemek ve 3 yıl içerisinde de servis ağımızı 120’ye ulaştırmak yer alıyor.

Kaliteli hizmet

Müşterilerimiz, bazıları sanayi siteleri içerisinde yer alan Mobil 1 Center servislerine geldikleri andan itibaren bambaşka bir ortamla karşılaşıyorlar. Tamamen Mobil 1 kalitesindeki araç bakımı ve bakım hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi ve bilgili ustalarımızın güvenilirliği, tüketicilerin kaliteli yağ kullanımı konusunda kolay ikna olmasını da beraberinde getiriyor.

Türkiye ustalarına güveniyor

Yaptırdığımız pazar araştırmalarından Türkiye pazarında yer alan kullanıcıların yüzde 92’sinin yağ değişim ve bakımı konularında ustasına güvendiğini ve yağ seçimini ustasına bıraktığını biliyoruz. Öte yandan, otomotiv dünyasında pek çok marka ve modeldeki otomobillerin yağ ihtiyaçları çok farklı. Bu farklılıkların nedenleri arasında: daha küçük motor hacminde daha yüksek performans talebi, değişen yasal düzenlemelerin getirdiği çevreyi koruma koşullarına uyum ihtiyacı, farklı motor çalışma koşulları, karbonmonoksit ve nitrojenoksit salınımlarının azaltılması, kül ve sülfür oranlarının düşürülmesi, dizel partikül filtresi gereksinimleri öne çıkmaktadır. Dolayısıyla madeni yağlarda çeşitlilik de artmakta, araç üreticileri her bir araç için farklı yağ performans talepleri ortaya koymaktadır. Bu noktada da ustaların bilgilendirilmesi ve doğru araca, doğru yağ kullanımı konusunda eğitilmesi önem kazanıyor.

Mobil 1’den Türkiye çapında kapsamlı eğitimler

Mobil olarak markamızı anlatarak tüketiciye doğru yağın sunulması noktasında birtakım eğitim çalışmalarımız bulunuyor. Ülkemizde dünya üzerinde olmadığı kadar sanayi siteleri ve kümelenmeler var. Dolayısıyla her bir servisin ve ustanın kendini göstermesi, farkındalık yaratması gerekiyor. Bu da ancak bilgi ve kaliteyle sağlanabiliyor. Mobil 1 eğitim ekiplerimiz tüm yıl boyunca Türkiye’de 6 bin noktayı geziyorlar, toplamda ise Mobil Oil Türk olarak her yıl 10 bin usta ve çırağa eğitim sağlamış oluyoruz. Bu ekipler marka bilinirliğini artırmak, ustaları eğitmek, yeni teknolojileri aktarmak ve hangi araçta ne tip yağların seçilmesi gerektiği gibi konularda eğitimler düzenliyorlar. Motor yağı ile birlikte gres ve dişliler için de bu eğitimler veriliyor. Çırak bulmanın giderek zorlaştığı ülkemizde mesleğe ilginin artmasına katkı sağlayacak çalışmalar da düzenliyoruz. Bu kapsamda meslek liselerine yaptığımız sponsorluklar ve verdiğimiz eğitimlerle teknik lisesi öğrencilerine destek sağlıyoruz.

Yüksek performans için kaliteli yağ

İki metal parçanın birbirine sürtünmesi neticesinde yaşanan aşınmaları en kolay şekilde motor yağıyla önleyebilirsiniz. Dolayısıyla günümüzde bir yağdan beklentiler en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Mobil 1 olarak sentetik yağ yapımız içerisinde yer alan moleküller, Formula 1 yarış şartlarında 950 derece sıcaklıklara ulaşan motorlarda test ediliyor. Aşırı soğuk havalarda motor marşına basıldığı an yağın hızlı bir şekilde motoru ve dişlileri yağlamaya başlaması hayati önem taşıyor. Motorun ömrü artarken yağlar inceldikçe motor ömründen fedakarlık etmeden akaryakıt tasarrufu da sağlanıyor. Aynı zamanda düşük küllü yağların kullanımı dizel araçlarda dizel partikül filtrelerinin tıkanmaması, benzinli araçlarda da katalizörün korunması için oldukça önemli. Kaliteli motor yağından beklenen: motor aşınmalarını önlemek, aracın performansını iyileştirmek, motor ömrünü uzatmak, motorun soğutulmasına, yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktır. Bunun yanında motorun temizlenmesini sağlamak ve kirliliğe neden olan parçacıkları yağın bünyesine alıp, tutmak ve motor parçalarına ve birbirlerine yapışmamasını sağlayarak aşınmaların önüne geçmek, diğer önemli görevleri arasındadır. Tüm Mobil 1 ürün ailesi bu bakış açısı ile formüle edilmektedir.

Mobil 1 Motor Garantisi geliyor

Mobil 1 yağına olan güvenimizle birlikte bu yılın ikinci yarısından itibaren Mobil 1 Motor Garantisi konseptini Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Bu konsept ile garanti süresi içerisinde aracını yetkili servise götüren kullanıcılarımız için bu garanti sürecini uzatacak bir format sunmuş olacağız. Üretici garantisinin ötesine geçen bu garanti, programa katılım gösteren yetkili servisler üzerinden sürücülere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Müşteri sadakatini artıracak ve otomobil sahiplerine çok daha rahat bir nefes aldıracak garanti uygulaması, 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca devam edecek. Böylece otomobil sahipleri, araç üretici garantisinin bitip Mobil 1 Motor Garantisi’nin başlangıcından itibaren yetkili servislerde Mobil 1 motor yağlarını kullandıkları süreç içerisinde 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca bizim sunduğumuz “Mobil 1 Motor Garantisi” ile otomobillerinin motorunu koruma altına alabilecekler.

Ayrıca yetkili servislere sadakati artıracak bir unsur olan Mobil 1 Motor garantisi, müşteri memnuniyetinin artmasına da katkı sağlayacak. Yetkili servislerde bu uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından ilerleyen yıllarda Mobil 1 Center merkezlerimize de bu konsepti ekleyebileceğiz.

Türkiye hafif ticari araç cenneti

Tüm markaların onayına sahip durumdayız ve ticari araçlar da dahil olmak üzere Türkiye’de yer alan toplam 850’ye yakın yetkili servisin 100 adedinde Mobil yağlarımız kullanılıyor. Mobil 1 Center noktalarımız, binek otomobillerle birlikte personel servisinden minivan konseptine kadar tüm hafif ticari araçlara da hizmet veriyor. Türkiye’de önemli bir paya sahip olan hafif ticari araçlar için 75 milyon litrelik bir kullanım olduğunu öngörüyoruz. Normal bir tüketici yağ değişim zamanında servislere giderken hafif ticari araç kullanıcısının bekleme lüksü yoktur. Hafif ticari araç kullanıcıları bakımlarına aşırı önem gösterir ve bakım süresi dolmadan araçları mutlaka ustalarına gösterirler. Örneğin personel, okul servisi hizmeti veren bir kullanıcı, yersiz arızalarla personeli bekletmemesi ve iş süreçlerinin uzamaması için önlemini önceden almak suretiyle yağ değişimlerini ve bakımlarını gerçekleştirir. Biz de Mobil Oil Türk olarak genel pazar payımıza yakın bir oranda hafif ticari araç pazar payımız bulunuyor ve bu payımızı daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Hafif ticari araçlar sahiplerinin beklentilerini karşılayacak özel bir kategoride 4 tip yağ çıkaran ilk şirket biziz.

Mobil Oil’in belirlediği mega trendler

Giderek artan şehirleşmeler

Mobil olarak dünya çapındaki mega trendleri takip ediyoruz. Dünya 2030’a doğru giderken şehirleşmeler daha da artıyor ve insan nüfusunun yüzde 20’si büyük şehirlerde yaşıyor. Büyük şehirlerin her noktasına artık otobüs ve kamyon giremiyor ve bir aktarma ile şehir içinde hafif ticari araçlar kullanılıyor. Dolayısıyla geleceğin dünyasında hafif ticari araçlara olan talep artacak, personel hizmetleri ve malların taşınmasında çok daha etkili olacaktır.

Elektrifikasyon

İnsansız araçlar ve elektrifikasyon geleceğin dünyasında önemli rol oynayacak. Bizler için bir tehlike gibi görünse de bir fırsat. Mobil, aynı zamanda dünyanın en büyük baz yağı üreticisi ve stratejisini bu yönde geliştiriyor. Halihazırda Renault, Nissan, Mercedes-Benz ve Porsche markaları ile elektrikli araç yağları üzerinde çalışıyoruz. Elektrik geçirgenliği ve ısı iletkenliği daha az olması gereken bu yağlar için çok farklı bir teknoloji gerekiyor. Yine de dünya pazarlarındaki içten yanmalı araçların hakimiyeti göz önüne alındığında 2030 yılına kadar motor yağı kullanımları yüksek seviyede olacaktır. Ticari ve endüstriyel yağlar ise gelişmeye ve büyümeye devam edecektir. Bu sebepten her alanda yağ teknolojisi üzerine çalışmalarımız devam edecektir.

Araç paylaşımı

Bir yerden bir yere giderken araç paylaşımları ise diğer bir mega trend olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa’da bazı şehirlerde otomobiller de belediyelerin uyguladığı ve bir yerden alınıp başka bir yere bırakılan bisikletler gibi kullanılmaya başlandı. Bu yapılanmayı kontrol eden dijital altyapılar gelişiyor. Dolayısıyla şahsi kullanım için araç alımı azalacak gibi düşünülse de araçların ortak kullanım süresi artacağı için efektif yağ tüketimi de devam ediyor olacak. Mobil olarak stratejilerimize bu doğrultuda da yön veriyoruz.